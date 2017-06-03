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انتداب لجنة لمعاينة المنازل المتصدعة في قلين بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

انتداب لجنة لمعاينة المنازل المتصدعة في قلين بكفر الشيخ

04:20 م السبت 03 يونيو 2017

انتداب لجنة لمعاينة المنازل المتصدعة في قلين بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر

كفر الشيخ - إسلام عمار:
قرر محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، اليوم السبت، انتداب لجنة المنشآت الأيلة للسقوط لمعاينة المنازل المتصدعة بمنطقة سيدي حسان بمدينة قلين، والوقوف على مدى الأضرار بها.

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، أن اللجنة اُنتدبت من المحافظ وانتقلت إلى منطقة سيدي حسان لمعاينة المنازل الخمسة المتضررة، لإعداد تقرير شامل بحالاتها ورفعه إلى محافظ الإقليم اللواء السيد نصر.

وكانت منطقة سيدي حسان بمدينة قلين بكفر الشيخ، أ مس الجمعة، شهدت حدوث تصدعات وشروخ فى عددا من منازل أهالى المنطقة، دون معرفة الأسباب الحقيقية التى أدت إلى ذلك، مما أصاب هذا الأمر أهالى المنطقة بحالة من الخوف والذعر.

وعلى خلفية عقار الإسكندرية المائل، أخلى سكان عدد من المنازل بمنطقة سيدي حسان في قلين بالأمس منازلهم، مشتكين تصدعات وشروخ في أجزاء متفرقة من تلك المنازل.​

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