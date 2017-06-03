أخبار عاجلة

الإسماعيلية تنهي استعداداتها لماراثون الثانوية العامة -
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن -
إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن -
رمضانك Sport - لقاء مع الناقد الرياضي عادل كريم وتعليقه على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا -
مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن صدم شاحنة للمشاة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة -
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الإعدام لسمكري وسائق في كفر الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الإعدام لسمكري وسائق في كفر الشيخ

04:06 م السبت 03 يونيو 2017

الإعدام لسمكري وسائق في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:
قضت محكمة جنايات كفر الشيخ (الدائرة الأولى)، اليوم السبت، بمعاقبة سمكري وسائق بالإعدام شنقًا لارتكابهما واقعة قتل سائق "توك توك" في أغسطس الماضي.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين رمضان علي الزقم، ومحمد السيد عبده، وسعيد عبد الرشيد السمادوني، وسكرتارية محمد رضا.

وكشف أمر المستشار أحمد عاشور المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بإحالة المتهمين للجنايات، أن "حماده. ر. ف" 19 سنة - سمكرى سيارات، و"حماده. ع. إ" 18 سنة - سائق "توك توك"، يقيمان بقرية محلة القصب دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، للجنايات ارتكابهما واقعة قتل المجنى عليه "أحمد صفوت إبراهيم" سائق "توك توك" عمدًا، وسرقا دراجته البخارية في يوم 28 أغسطس الماضي.

كما كشف أمر إحالة المتهمين للجنايات استدراجهما المجني عليه ناحية قرية محلة موسى دائرة مركز شرطة كفر الشيخ لسرقته، وأنه حال مقاومته، طعنه الأول بسلاح أبيض "مطواة"، في حضور المتهم الثاني، واقترنت هذه الجريمة بأخرى تتضمن سرقة المجني عليه.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السجن المشدد 15 عامًا لقاتل جاره بكفر الشيخ

    السجن المشدد 15 عامًا لقاتل جاره بكفر الشيخ

    أخبار
  • الإعدام لفلاح قتل عجوزًا لسرقة قرطها الذهبي بكفر الشيخ

    الإعدام لفلاح قتل عجوزًا لسرقة قرطها الذهبي بكفر الشيخ

    أخبار
  • الحكم بإعدام 4 أشخاص قتلوا مهندسًا في كفر الشيخ

    الحكم بإعدام 4 أشخاص قتلوا مهندسًا في كفر الشيخ

    أخبار
  • الإعدام شنقًا لقاتلة زوجها وعشيقها بكفر الشيخ

    الإعدام شنقًا لقاتلة زوجها وعشيقها بكفر الشيخ

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • استقرار سعر الدولار بالبنوك في التعاملات الصباحية

    استقرار بالبنوك في التعاملات الصباحيةأخبار

  • حادث تصادم سيارة يتسبب في طيران ركابها

    حادث تصادم سيارة يتسبب في طيران ركابهاسيارات

  • هذا ما قاله شاروخان عن مصر في

    هذا ما قاله شاروخان عن في "رامز تحت الأرض"فنون

  • القوات المسلحة تحذر المواطنين من الانسياق وراء ادعاءات رعايتها لأنشطة ومؤتمرات

    القوات المسلحة تحذر المواطنين من الانسياق وراء ادعاءات رعايتها لأنشطةأخبار

  • مخرج

    مخرج "خلصانة بشياكة" يكشف غضبه من تشويه مسلسه على قناة DMCفنون

  • صرخات سائق تنقذه من الذبح على يد شرطيين سابقين بالشيخ زايد

    صرخات سائق تنقذه من الذبح على يد شرطيين سابقين بالشيخ زايدأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن

مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن

السيسي لسيدات مصر: "الرفق مش بس طبطبة ولكنه الإجراء السليم لإصلاح الحال"

السيسي لسيدات مصر: "الرفق مش بس طبطبة ولكنه الإجراء السليم لإصلاح الحال"

"مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور)

"مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور)

الإبراشي: الإسكندية أصبحت عاصمة الفساد الأولى في مصر

الإبراشي: الإسكندية أصبحت عاصمة الفساد الأولى في مصر