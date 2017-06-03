الإعدام لسمكري وسائق في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ (الدائرة الأولى)، اليوم السبت، بمعاقبة سمكري وسائق بالإعدام شنقًا لارتكابهما واقعة قتل سائق "توك توك" في أغسطس الماضي.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين رمضان علي الزقم، ومحمد السيد عبده، وسعيد عبد الرشيد السمادوني، وسكرتارية محمد رضا.

وكشف أمر المستشار أحمد عاشور المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بإحالة المتهمين للجنايات، أن "حماده. ر. ف" 19 سنة - سمكرى سيارات، و"حماده. ع. إ" 18 سنة - سائق "توك توك"، يقيمان بقرية محلة القصب دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، للجنايات ارتكابهما واقعة قتل المجنى عليه "أحمد صفوت إبراهيم" سائق "توك توك" عمدًا، وسرقا دراجته البخارية في يوم 28 أغسطس الماضي.

كما كشف أمر إحالة المتهمين للجنايات استدراجهما المجني عليه ناحية قرية محلة موسى دائرة مركز شرطة كفر الشيخ لسرقته، وأنه حال مقاومته، طعنه الأول بسلاح أبيض "مطواة"، في حضور المتهم الثاني، واقترنت هذه الجريمة بأخرى تتضمن سرقة المجني عليه.​