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فرانس فوتبول: «مورينيو» يسعى بقوة خلف «بيل»

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فرانس فوتبول: «مورينيو» يسعى بقوة خلف «بيل» فرانس فوتبول: «مورينيو» يسعى بقوة خلف «بيل»

التحرير

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كشفت عدة تقارير صحفية رغبة جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، في ضم الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد الإسباني، خلال الإنتقالات الصيفية الحالية.
 
وذكرت صحيفة «فرانس فوتبول»، أن مورينيو قد صرف النظر عن أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد، وألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون، وأصبح هدفه الآن جاريث بيل خاصة بعد معرفته أن اللاعب مهتم بالرحيل عن الفريق الملكي.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد تحدثت عن نية بيل الرحيل بسبب عدم مشاركته الكثيرة مع المرينجي، وتفضيل المدرب زين الدين زيدان لزميله إيسكو كخيار رئيسي عنه بعد إثبات جدارته.

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وكان مانشستر يونايتد قد أعلن قبل بدأ سوق الإنتقالات أنه يبحث عن مهاجم قوي يستطيع من خلاله المنافسة بقوة خاصة وأن الفريق سينافس في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وكان المدرب البرتغالي قد وضع عدة أسماء لمحاولة التعاقد معهم خلال الصيف الحالي، منهم روميلو لوكاكو (إيفرتون)، أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد)، ألكسندر لاكازيت (ليون)، أندريا بيلوتي (تورينو)، ألفارو موراتا (ريال مدريد).

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التحرير

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