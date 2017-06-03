«بوفون» ليس الأول.. نجوم ظلمهم دوري الأبطال

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تستضيف مدينة كارديف الويلزية، في تمام الساعة 8:45 م، نهائي دوري أبطال أوروبا، بين العملاقين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، لتحديد المتربع على عرش القارة الأوروبية لموسم 2016/2017.

ويأمل فريق السيدة العجوز في تحقيق اللقب الذي سبق وأن فاز به مرتين مواسم 1984/1985 و1995/1996، فيما يدخل الفريق الملكي المباراة محاولا الظفر باللقب الثاني عشر له والثاني على التوالي بعد فوزه به الموسم الماضي.

وعندما حقق البيانكونيري اللقب في المرة الأخيرة لم يكن حارس مرمى الفريق الحالي جيانلويجي بوفون حينها انضم للفريق، والذي بعد ذلك وعندما انضم لكتيبة يوفنتوس عام 2001 وإلى الآن استطاع تحقيق كل الألقاب الممكنة ما عدا العروس الأوروبية الأعرق.

في التقرير التالي نستعرض أبرز نجوم كرة القدم الذين لم يحققوا لقب دوري الأبطال من قبل:-

بوفون

يصنف البعض جيانلويجي بوفون بأنه أحد أعظم حراس المرمى في التاريخ إن لم يكن أعظمهم، حيث استطاع قيادة فريقه يوفنتوس إلى جميع البطولات الممكنة طوال فترة إحترافه في صفوفهم منذ 2003 وحتى الآن، ويأمل جماهير الكرة حول العالم بتتويج اللاعب بكأس دوري أبطال أوروبا اليوم في نهائي كارديف، كتكريم للاعب الذي قدم الكثير من أجل جماهير الكرة، وكإضافة لصندوق جوائزه الذي تنقصه فقط كأس تشامبيونزليج.

كانافارو

صخرة الدفاع الإيطالية فابيو كانافارو، والذي لعب مع إنتر ميلان، يوفنتوس وريال مدريد، حقق جميع الألقاب الممكنة له مع فرقه عدا لقب دوري أبطال أوروبا، والذي كان عصيا عليه رغم مشاركته مع أفضل فرق أوروبا.

كانافارو فاز حتى مع منتخب إيطاليا بكأس العالم 2006 في ألمانيا، وحصل حينها على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

تورام

الفرنسي ليليان تورام، والذي لعب مع موناكو وبارما يوفنتوس أيضا ثم برشلونة، لم يستطع الفوز طوال مسيرته بلقب تشامبيونزليج، كما ساهم مع منتخب بلاده في الفوز بكأس العالم 1998 ويورو 2000.

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زامبروتا

المخضرم جيانلوكا زامبروتا، لعب مع يوفنتوس وبرشلونة وميلان، وكان قريبا للغاية من تحقيق اللقب بعد وصوله مع السيدة العجوز لنهائي 2003 قبل أن يخسره لصالح ميلان بركلات الجزاء.

وكان أيضا ضمن تشكيلة منتخب الأزوري التي حققت لقب كأس العالم 2006.

إبراهيموفيتش

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، يعتبر أحد أقوى وأمهر المهاجمين في العقد الأخير، لعب في أياكس، يوفنتوس، إنتر ميلان، برشلونة، ميلان، باريس سان جيرمان، وحاليا في مانشستر يونايتد.

حقق جميع البطولات المحلية مع فرقه التي لعب لها، ولكنه لم يستطع تحقيق دوري الأبطال طوال مسيرته.

رونالدو

الظاهرة رونالدو دي ليما البرازيلي، والذي يصنفه البعض كأفضل لاعب في التاريخ، لعب في كبار أندية أوروبا مثل برشلونة والإنتر وريال مدريد وميلان. ولم يحقق مع أيٍ منهم لقب البطولة الأغلى.

بالاك

الألماني مايكل بالاك، استطاع وصول نهائي دوري الأبطال مرتين، مرة مع بايرن ليفركوزن عام 2002 والأخرى مع تشيلسي عام 2008 وخسر كلاهما.