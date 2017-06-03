حبس مسئول تحصيل بوحدة مباحث كهرباء استولى على أموال غرامات لنفسه

كتب -صابر المحلاوي:

أمر المستشار أحمد حقي، رئيس نيابة أوسيم، بحبس مسئول تحصيل بوحدة مباحث كهرباء أوسيم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اكتشاف قيامه بالاستيلاء على أموال غرامات المواطنين لنفسه، وإثبات تحصيلها بإيصالات مزيفة.

وكشفت تحقيقات همام رجب، مدير نيابة أوسيم أن رئيس وحدة مباحث كهرباء أوسيم اكتشف قيام مسئول تحصيل بتحصيل مبالغ مالية، وعدم اثباتها في دفاتر الإيصالات بعدما حضر عدد من المواطنين أصحاب مدرسة، ومصنع وشركة للاستعلام عن إيصالات الغرامات المحصلة فلم يتم العثور عليها بالدفاتر؛ حيث تراوحات الغرامات بين 20 إلى 50 ألف جنيه خلال شهري 11 و 12 من العام الماضي، فتحرر محضر بالواقعة وتم مراجعة ومطابقة أصول الدفاتر الخاصة بذلك.

وخلال الفحص تبين وجود ايصالات مصطنعة وبالاستعلام عن ذلك من مدير عام شركة كهرباء الريف بشمال الجيزة، تبين عشوائية بعض الايصالات، وعدم توريدها بالخزينة .

تم اخطار النيابة العامة بالتلاعب وأسفرت التحقيقات عن أن المتهم المسئول عن الاستيلاء على الغرامات يدعي " ا. ح"، وأنه قام بالتلاعب بإيصالات السداد الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي، واستولي علي المبالغ المستحقة كقيمة للغرامات لنفسه فأمرت النيابة بضبطه واحضاره وبخضوعه للتحقيقات أقر بارتكابه للواقعة، وقيامه بالتلاعب والاستيلاء على أموال الشركة منذ توليه وظيفته منذ عامين .

فيما طلبت النيابة العامة تحريات مباحث الكهرباء، والمباحث الجنائية حول ملابسات الواقع كاملة.

كما شكلت لجنة رباعية من الشركة القابضة لكهرباء القاهرة الكبرى لفحص المخالفات وحصر المبالغ المستولي عليها من المال العام، ووجهت النيابة للمتهم اتهامات الاختلاس المرتبط بالتزوير والاضرار العمدي بالمال العام.