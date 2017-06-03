جامعة القاهرة تطلق معسكر قادة المستقبل في الأول يوليو
جامعة القاهرة تطلق معسكر قادة المستقبل في الأول يوليو
03:58 م السبت 03 يونيو 2017
كتب- محمد قاسم:
أعلنت جامعة القاهرة، عن خطة مكثفة للأنشطة الطلابية خلال العطلة الصيفية، تبدأ من أول يوليو المقبل، وتتضمن فتح الملاعب الرياضية أمام الطلاب لمزاولة الأنشطة الرياضية والتدريب، وإقامة معسكر شاطئيي بمرسى مطروح على افواج للطلبة والطالبات، إلى جانب معسكر قادة المستقبل.
ووجه مجلس جامعة القاهرة فى إجتماعه برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، بضرورة تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية للطلاب خلال الاجازة الصيفية الصيفية، تستهدف تنمية المهارات لديهم.
ودعا نصار إلى أهمية توفير متطلبات تنفيذ أنشطة صيفية فاعلة للطلاب يمكنها أن تساهم فى صقل مهارتهم وتنمى مداركهم وتربطهم بجامعتهم وبوطنهم.
وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، عن بدء معسكر "قادة المستقبل" لطلاب الجامعة من أول يوليو المقبل وحتى الأسبوع الأول من أغسطس بملاعب الجامعة ليقام تحت شعار "معا نصنع المستقبل".
ويستهدف تنمية المهارات القيادية لدى الطلاب، وزيادة مداركهم وانتمائهم لوطنهم، مشيرآ إلى ان المعسكر يتضمن 5 أفواج مدة كل فوج 5 أيام ويستوهب كل فوج 100 طالب وطالبة، ويشتمل على دورات تدريبية فى مهارات التفاوض، والمسئولية الفردية، ومحاضرات تثقيفية.
وفى سياق متصل، بدأت الإدارة العامة لرعاية الشاب بجامعة القاهرة فى إستعداداتها لتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية خلال العطلة الصيفية التى تقام تحت رعاية الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس الجامعة، بتجهيز الملاعب وقاعة معسكر إعداد قادة المستقيل، وأماكن إقامة الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية خلال فعاليات الأنشطة.
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