أخبار عاجلة

الإسماعيلية تنهي استعداداتها لماراثون الثانوية العامة -
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن -
إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن -
رمضانك Sport - لقاء مع الناقد الرياضي عادل كريم وتعليقه على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا -
مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن صدم شاحنة للمشاة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة -
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة تطلق معسكر قادة المستقبل في الأول يوليو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة تطلق معسكر قادة المستقبل في الأول يوليو

03:58 م السبت 03 يونيو 2017

جامعة القاهرة تطلق معسكر قادة المستقبل في الأول يوليو

كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعة القاهرة، عن خطة مكثفة للأنشطة الطلابية خلال العطلة الصيفية، تبدأ من أول يوليو المقبل، وتتضمن فتح الملاعب الرياضية أمام الطلاب لمزاولة الأنشطة الرياضية والتدريب، وإقامة معسكر شاطئيي بمرسى مطروح على افواج للطلبة والطالبات، إلى جانب معسكر قادة المستقبل. 

ووجه مجلس جامعة القاهرة فى إجتماعه برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، بضرورة تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية للطلاب خلال الاجازة الصيفية الصيفية، تستهدف تنمية المهارات لديهم. 

ودعا نصار إلى أهمية توفير متطلبات تنفيذ أنشطة صيفية فاعلة للطلاب يمكنها أن تساهم فى صقل مهارتهم وتنمى مداركهم وتربطهم بجامعتهم وبوطنهم.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، عن بدء معسكر "قادة المستقبل" لطلاب الجامعة من أول يوليو المقبل وحتى الأسبوع الأول من أغسطس بملاعب الجامعة ليقام تحت شعار "معا نصنع المستقبل".

ويستهدف تنمية المهارات القيادية لدى الطلاب، وزيادة مداركهم وانتمائهم لوطنهم، مشيرآ إلى ان المعسكر يتضمن 5 أفواج مدة كل فوج 5 أيام ويستوهب كل فوج 100 طالب وطالبة، ويشتمل على دورات تدريبية فى مهارات التفاوض، والمسئولية الفردية، ومحاضرات تثقيفية.

وفى سياق متصل، بدأت الإدارة العامة لرعاية الشاب بجامعة القاهرة فى إستعداداتها لتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية خلال العطلة الصيفية التى تقام تحت رعاية الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس الجامعة، بتجهيز الملاعب وقاعة معسكر إعداد قادة المستقيل، وأماكن إقامة الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية خلال فعاليات الأنشطة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جابر نصار ينعي الدكتور نزيه المهدي أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة

    جابر نصار ينعي الدكتور نزيه المهدي أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة

    أخبار
  • بالصور .. جابر نصار يتفقد سير امتحانات

    بالصور .. جابر نصار يتفقد سير امتحانات "أداب القاهرة"

    أخبار
  • رئيس جهاز شؤون البيئة:

    رئيس جهاز شؤون البيئة: "النقل غير الآلي" يوفر استهلاك الوقود وهذه

    أخبار
  • جامعة القاهرة تحتل المرتبة 420 عالميًا في تصنيف شنغهاي الصيني

    جامعة القاهرة تحتل المرتبة 420 عالميًا في تصنيف شنغهاي الصيني

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالفيديو- كيف واجه

    - كيف واجه "شاروخان" رعب سحلية رامز تحت الأرض؟فنون

  • صرخات سائق تنقذه من الذبح على يد شرطيين سابقين بالشيخ زايد

    صرخات سائق تنقذه من الذبح على يد شرطيين سابقين بالشيخ زايدأخبار

  • خبير أرصاد يحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدًا

    خبير أرصاد يحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدًا " لا تتعرضوا لأشعة الشمس"أخبار

  • والد

    والد "طفل بامبرز المطرية" يروي تفاصيل الاعتداء على ابنه - ()أخبار

  • بعد تساؤل رامز عن تألق شاروخان.. إليك سر جمال شعر الهنود

    بعد تساؤل رامز عن تألق شاروخان.. إليك سر جمال شعر الهنودفنون

  • حبس عامل خنق زوجته بـ

    حبس عامل خنق زوجته بـ"ايشارب" في السحور بالبدرشينأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. السيسي للأم المصرية: «من فضلك ساعدينا»

بالفيديو.. السيسي للأم المصرية: «من فضلك ساعدينا»

فيديو| كاتب صحفي: هدف داعش في مصر هو تطرف المسيحيين

فيديو| كاتب صحفي: هدف داعش في مصر هو تطرف المسيحيين

فيديو| خالد الجندي: «في ناس ربنا بيكره تقربهم له بالطاعة»

فيديو| خالد الجندي: «في ناس ربنا بيكره تقربهم له بالطاعة»

فيديو| «التحرير» تكشف حقيقة إطلاق «عريس الحصري» النار على الطفل يوسف

فيديو| «التحرير» تكشف حقيقة إطلاق «عريس الحصري» النار على الطفل يوسف