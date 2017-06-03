ضابط شرطة مزيف يقود عصابة لسرقة 3 سعوديين أمام مصرف بنكي بالإسكندرية

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

ألقى ضباط الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية، اليوم السبت، من القبض على المتهمين بسرقة مهندس و3 سعوديين، وتبين أنهم 3 عاطلين انتحلوا صفة رجال الشرطة تربصوا بالمجني عليهم اثناء خروجهم من أحد المصارف بمنطقة الإسكندرية.

وكشف رجال المباحث غموض واقعة سرقة مهندس معماري، و3 سعوديين عقب خروجهم من أحد المصارف بمنطقة المنتزه في الإسكندرية والاستيلاء على 3 آلاف دولار أمريكي و3 آلاف جنيه و5 آلاف ريال سعودي، حيث تبين أن سائق و3 عاطلين يستقلون سيارة ملاكي انتحلوا صفة رجال شرطة أوقفوا المجني عليهم واستولوا على أموالهم، ولاذوا بالهروب.

وأُلقي القبض على المتهمين بحوزتهم 250 جم بانجو و15 ألف جنيه و564 جنيه سوداني ودينار كويتي وريال سعودي ودولارات أمريكي، ومجموعة من الأجهزة الكهربائية، و9هواتف محمولة، و4 خواتم ذهب وكارنيهات مُزورة باسم أحد المتهمين منسوب صدورها لوزارة الداخلية برتبة مقدم وجهاز لاسلكي من المستخدم في الشركات الخاصة .

وكشفت التحريات أن عاطل انتحل صفة مقدم شرطة يقود الكمين المزيف لسرقة ضحاياه من رواد البنوك والمصارف المالية.

حررت أجهزة الامن محضر بالواقعة وأُحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.