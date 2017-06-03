"السياحة الدينية": البنك المركزي سيوفر "الريال" للحجاج.. ونطالب بتأجيل موعد القرعة

كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت إيمان سامى، رئيس لجنة السياحة الدينية، إن وزارة السياحة حصلت على موافقة مبدائية من البنك المركزي بتوفير "الريال السعودي" للحجاج، مضيفة أن "المركزي" يعمل الآن على تقييم التجربة الخاصة بتوفير العملة للمعتمرين، من أجل تجنب أي سلبيات خلال موسم الحج.



وأضافت سامي في تصريح لـ"مصراوي"، أنها تقدمت بطلب لوزير السياحة يحيى راشد، لتأجيل موعد القرعة العلنية للحج السياحى المقرر إجراؤها فى 15 يونيو الجارى، الموافق 20 رمضان.

وأشارت رئيس لجنة السياحة الدينية إلى أن الموافقة على تأجيل موعد القرعة سوف يعطي الشركات فرصة أكبر في توفير وقت للمواطنين للتقدم وتجهيز المبلغ المطلوب لجدية الحجز على قرعة الحج لعام 1438 هـ.

وتابعت: أن عدد الشركات المصرح لها بتنظيم رحلات الحج بلغ 1890 شركة.

وأعلنت وزارة السياحة، في وقت سابق، عن الضوابط المنظمة لرحلات الحج وفتح باب التسجيل لقرعة الحج السياحى للراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام، على البوابة الموحدة للقرعة الإلكترونية بوزارة الداخلية، لمدة 30 يومًا، على أن تجرى القرعة العلنية فى 15 يونيو المقبل.