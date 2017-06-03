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محافظ سوهاج يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بالمحافظين

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محافظ سوهاج يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بالمحافظين محافظ سوهاج يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بالمحافظين

التحرير

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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه عقد اجتماعًا برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، حيث استعرض المحافظون تقريرًا حول ما تم إنجازه على أرض الواقع فى ملف إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة حتى الآن، حيث تمت الإشارة إلى حجم ما تم استعادته والتحديات والعقبات، التى واجهت تلك العمليات، وأن الدولة تعمل بكل حزم مع ملف التعديات على الأراضى المملوكة لها، وعدم تهاونها فى أى حق من حقوقها.

 وأشار عبد المنعم إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء بمسئولية كل محافظ فى المتابعة المستمرة لملف التعديات على أراضى الدولة داخل محافظته، وعلى أهمية التنسيق مع مختلف جهات الولاية فيما يتعلق بتلك الأراضى، والعمل على سرعة الانتهاء والبت فى طلبات التقنين المقدمة، فضلاً عن وضع تصور متكامل لكيفية الاستغلال الأمثل للأراضى التى تم استعادتها.

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جاء ذلك خلال ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع محافظى كل من جنوب سيناء، وشمال سيناء، وقنا، والبحر الأحمر، والأقصر، والإسكندرية، وسوهاج، ومطروح، وأسيوط، وأسوان، والوادى الجديد، وبحضور وزيرى التنمية المحلية، والزراعة، وذلك فى إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة.

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