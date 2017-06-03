الكهرباء تطالب بإعفاء 24 مليون مشترك من زيادات يوليو.. هل تستجيب الحكومة؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

"صداع في رأس الكهرباء"، هذا ما ينطبق على إعادة هيكلة فواتير الكهرباء في يوليو المقبل، أو بالأحرى زيادة الأسعار.

أقل من شهر يفصلنا عن زيادة الأسعار، بينما لا يزال مرفق الكهرباء واللجان المشكلة بداخله تعمل ليلًا ونهارًا لإعداد نسبة الزيادة لكل فئة من الفئات، كونها الجهة الوحيدة المخول لها تقديم أكثر من سيناريو عن زيادة الأسعار، ومن المقرر أن تنتهي من تقديم هذه السيناريوهات بالكامل خلال أسبوعين على أقصى تقدير، لمجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية لاختيار الأنسب.

وتأتي زيادة أسعار فواتير الكهرباء في شهريوليو، في ظل الحديث عن احتياجات وزارة الكهرباء المالية، خاصة في ظل إقرار دعم الكهرباء بـ 26 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016/2017 في حين أن الكهرباء أعلنت على لسان وزيرها احتياجها لدعم مالي 69 مليار جنيه بعد التعويم، بينما الدعم في العام المالي القادم 2017/2018 ارتفع بمليار واحد فقط ليصبح 30 مليارًا، بينما الكهرباء تحتاح دعم مالي إضافي بـ 55 مليار جنيه، ليكون إجمالي ما تحتاجه الكهرباء في العامين مجمعة ما يزيد عن 90 مليار جنيه.

عرض سيناريوهات زيادة الأسعار على مجلس الوزراء خلال اسبوعين

ومع استمرار مرفق الكهرباء في وضع السيناريوهات، بادرت وزارة الكهرباء، بتقديم لطب رسمي إلى مجلس الوزراء بإعفاء الشرائح حتى 350 كيلووات من زيادة أسعار الكهرباء في يوليو المقبل، حسب ما أكده مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء لـ"التحرير"، على أن تتضمن أحد السيناريوهات التي يضعها جهاز مرفق الكهرباء، عدم زيادة أسعار الشرائح التي تستهلك حتى 350 كيلووات ساعة شهريًا، ليتم تطبيقه أو إقراره في حالة موافقة مجلس الوزراء على طلب الكهرباء، على هذا السيناريو.

وأضاف المصدر، اليوم السبت، أن طلب الوزير بعدم زيادة الأسعار على الشرائح من صفر حتى 350 كيلو وات، على أن تتحمل الحكومة قيمة إعفاء هذه الشرائح، كونها الشرائح الخاصة بالطبقات الفقيرة والمتوسطة، منوهًا بأن الوزارة لجأت لهذا الطلب بسبب ثبات دعم الحكومة للكهرباء خلال العام المالي الحالي عند 29 مليار جنيه، في حين أن الوزارة تحتاج دعم عن العام المالي الحالي بـ 69 مليار جنيه، بينما العام المالي القادم خصص دعم للكهرباء بـ 30 مليار جنيه، والوزارة تحتاج إلى 55 مليار جنيه إضافية كعدعم، مما يضع الوزارة في موقف لا تحسد عليه.

شاهد أيضا

شرائح تطلب الكهرباء استثنائها من زيادات يوليو

ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ٠ ﺇﻟﻰ ٥٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ وهي ما تعرف بفاتورة " الفقراء" وشهدت أخر زيادة بيوليو الماضي لتصل لـ ١١ ﻗﺮشا ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، وكانت ٧.٥ قرش، بمعدل زيادة 50% للشريحة، وعددهم 5.6 مليون مشترك، بنسبة 21% من المشتركين ويسـتهلكون19% من الكهرباء، وتصبح الفاتورة بـ 6.5 جنيه، بعد أن كانت 4.8 قرش بمعدل زيادة 1.7 جنيه في قيمة الفاتورة.

والشريحة الثانية، ﻣﻦ ٥١ ﺇﻟﻰ ١٠٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ زادت لـ ١٩ قرشا بدلا من ١٤.٥ ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بمعدل زيادة30% للشريحة، وعددهم 5.2 مليون مشترك، بنسبة 20% من المشتركين ويستهلكون 11% من الكهرباء المنتجة، وستصبح قيمة الفاتورة 17 جنيه بعد أن كانت 12.5 جنيه، بمعدل زيادة 4.5 جنيه في قيمة الفاتورة.

والشريحة الثالثة من 0 ﺇﻟﻰ ٢٠٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ، زات لـ ٢١.٥ ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ، بعد أن كانت ١٦ قرشا بمعدل زيادة35%، وعددهم 7.2 مليون مشترك، وبنسبة 27% من المشتركين، ويستهلكون 44% من الاستهلاك، لتصبح الفاتورة 49 جنيها بعد أن كانت 35 جنيها، بمعدل زيادة 14 جنيها في قيمة الفاتورة.

وفيما يخص الشريحة الرابعة والأخيرة، وفقًا لطلب الكهرباء من الحكومة عدم زيادة الأسعار عليهم، وهي الشريحة ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ، وتبدأ من ٢٠١ ﺇﻟﻰ ٣٥٠ كيلو وات ساعة شهرياً، التي زادت لـ٤٢ ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بدلا من ٢٩ قرشا بمعدل زيادة45%، وعددهم 6 ملايين مشترك، بنسبة 22% من المشتركين ويستهلكون 15% من الكهرباء، لتصبح الفاتورة بمتوسط 93 جنيها بعد أن كانت 68.5 جنيه، بواقع زيادة 24.4 جنيه فى الفاتورة.

وبذلك يصل عدد من تطالب الكهرباء بإعفائهم من زيادات شهر يوليو المقبل، على أن تتحمل الحكومة هذه الزيادة، قرابة الـ 24 مليون مشترك.

20 مليار جنيه زيادة تستهدفها الكهرباء

وأكد المصدر أن الوزارة بكل الأحوال لن تستطيع زيادة الأسعار بمبالغ كبيرة، حيث كان المستهدف زيادته من قيمة فواتير يوليو من العام الماضي على كل الشرائح هو 20 مليار جنيه، وتعمل الوزارة على استهداف نفس المبلغ العام الجاري إن لم يكن أقل، بحسب المصدر، مرجعا ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن حاليا، وهو ما دفع وزارة الكهرباء إلى تقديم طلب لمجلس الوزراء باستثناء الشرائح حتى 350 كيلووات من الزيادة، وزيادة الأسعار على الشرائح التي يزيد استهلاكها عن 350 كيلو وات ساعة شهريًا بنسب " مقبولة" تتماشى مع الدخل.