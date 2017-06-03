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خبير تنمية محلية يقترح مراجعة المبانى التى مر على إنشائها 50 عامًا

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خبير تنمية محلية يقترح مراجعة المبانى التى مر على إنشائها 50 عامًا خبير تنمية محلية يقترح مراجعة المبانى التى مر على إنشائها 50 عامًا

التحرير

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طالب الدكتور أسامة عبد المنعم، خبير التنمية المحلية، المحافظين ووزارة الإسكان بمراجعة كل المبانى التى مر على إنشائها أكثر من 50 عامًا، وإزالة المبانى الآيلة للسقوط حتى لا تتعرض مبان جديدة للسقوط.

وقال عبد المنعم إنه يجب محاسبة المسؤولين في الأحياء عن المباني المخالفة ومعاقبة المقاولين الذين قاموا بتنفيذ هذه المباني وأيضا ملاك هذه العقارات، ويجب تشكيل لجنة لفحص ومراجعة تراخيص البناء القديمة والجديدة.

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وأكد خبير التنمة المحلية، والمنسق العام لحملة "يا أبناء اتحدوا"، على ضرورة تشكيل لجان هندسية من أساتذة كليات الهندسة بكل محافظة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والمتصدعة والتى بها شروخ والصادر لها قرارات إزالة وسرعة التعامل مع هذه العقارات فورًا.

وتابع: يجب مراجعة كل المبانى المخالفة والتى تم التصالح معها للتأكد من عدم خطورة أى منها على السكان.

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التحرير

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