«مستقبل وطن»: نسعى لتقديم حزمة تشريعات لتشديد عقوبة التعدي على أراضي الدولة

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قال أحمد فوزي، أمين مساعد المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، ان الهيئة البرلمانية للحزب تستعد لتقديم حزمة من التشريعات الحازمة داخل أروقة مجلس النواب لتجريم وتشديد حرمة التعدي على أراضي واملاك الدولة دون وجه حق.

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وقال فوزي، في بيان صحفي اليوم ، إن نتائج حملة استرداد أراضي الدولة التي قامت وتقوم بها أجهزة الدولة بكافة المحافظات بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أظهرت حجم الفساد المستشري وضعف العقوبات والقوانين الموضوعة لردع ومواجهة المتعديين وحماية أملاك وحقوق الدولة.