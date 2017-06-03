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«بفكرة هننهض» المحافظين يدعو لاستغلال المباني الحكومية المهجورة

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«بفكرة هننهض» المحافظين يدعو لاستغلال المباني الحكومية المهجورة «بفكرة هننهض» المحافظين يدعو لاستغلال المباني الحكومية المهجورة

التحرير

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أرسل حزب المحافظين خطاب لكافة الجهات المعنية يوضح خلاله أن الدولة المصرية بأزمة اقتصادية غير معهودة نتيجة إصلاحات تبنتها نراها ضرورة حتمية لبناء الدولة الحديثة المنتجة، ونظرا لما مررنا به من حالة شلل فى الإنتاج نتيجة انتهاج سياسات اقتصادية أحدثت عقما لكافة القطاعات المنتجة بالدولة.

وأهاب الحزب الدولة بالتحرك لاستغلال المبانى الحكومية الفارغة وغير المستخدمه واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال استثمارها من أجل جنى أموال تستخدم فيما بعد فى إنعاش خزينة الدولة وتخفف العبء عن كاهلها فى سد التزامات أخرى هى ملزمة بها.. فناك الالاف من المبانى التابعة للحكومة مهجورة وتقع فى أماكن حيوية لو استغلت الاستغلال السليم ستدر على الدولة مليارات من الجنيهات سنويا.

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وطالب حزب المحافظين الحكومة التحرك الفورى واتخاذ خطوات جديدة وغير اعتيادية والتفكير بالمنطق الاقتصادى للخروج من عنق الزجاجة واستغلال الممتلكات الخاصة بها إما ببيعها أو الدخول بها فى مشروعات استثمارية جديدة حتى تضع الدولة نفسها على الطريق الصحيح.

وتابع الحزب في خطابه: «فكر جديد ينقلنا إلى نهضة حديثة ينتظرها المواطن بفارغ الصبر.. فالتفكير الجيد وحساب الخطوات بدقة من خلال البدء فى تفعيل لجان فنية تكون منوطة بحصر  أصول الدولة الغير مستغلة بكافة الهيئات والمصالح الحكومية من أجل عمل حصر حقيقى لتلك الممتلكات والأصول وتحقيق أقصى استفادة منها فى ظل العجز الكبير  فى ميزانية الدولة».

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