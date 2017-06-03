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«المصريين الأحرار» يعيد تشكيل أمانة القليوبية

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«المصريين الأحرار» يعيد تشكيل أمانة القليوبية «المصريين الأحرار» يعيد تشكيل أمانة القليوبية

التحرير

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نشر حزب المصريين الأحرار قرار  نصر القفاص، الأمين العام للحزب «جبهة عصام خليل»، والذي يحمل رقم 8 لسنة 2017 بتشكيل هيئة مكتب الحزب بمحافظة القليوبية، وعين عاطف حسن أحمد يوسف النمكي، أمينًا عامًا للمحافظة.

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وتتكون هيئة مكتب محافظة القليوبية من عاطف حسن أحمد يوسف النمكى  أمين المحافظة،  نصر عبد الغنى همام  أمين مساعد، وسيد راغب حسانين نوار أمين مساعد، وعادل حلمى أسعد تادروس أمين مساعد، وناصر سيد أحمد سيد أمين التنظيم، وعماد شكرى أسكندر جورجى  أمين التدريب والتثقيف، ومحمد أمين محمد دسوقى أمين العمل الجماهيرى، و منى عادل رياض سعد أمينة المرأة ، مراد ابراهيم زكريا محمد أمين الشباب، وأحمد سمير أحمد الدرع  أمين المحليات، وأشرف على طه عمران أمين النقابات، وهلال عبدالرحيم عبدالعزيز بدوى أمين الفلاحين، وعزة سعيد محمد شافعى أمينة الإتصال الحزبى، و منصور عزيز نبيه سعيد أمين خدمة المواطنين.

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التحرير

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