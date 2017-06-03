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تأجيل طعن مرسي بقضية التخابر مع قطر لجلسة 16 سبتمر

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تأجيل طعن مرسي بقضية التخابر مع قطر لجلسة 16 سبتمر تأجيل طعن مرسي بقضية التخابر مع قطر لجلسة 16 سبتمر

التحرير

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قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من مرسى و10 متهمين أخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر» لجلسة 16 سبتمبر لاستمرار المداولة.

وكان محامو مرسي وقيادات الجماعة المتهمين طعنوا على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 19 يونيو الماضي باجماع الاراء بالإعدام شنقًا بعد موافقة فضيلة المفتي للمتهم أحمد عفيفي، ومحمد عادل، وأحمد اسماعيل، وبالسجن لمدة 40 عاما علي الرئيس المعزول محمد مرسى وسكرتيره أمين الصرفي، والمؤبد لأحمد عبد العاطي مدير مكتبه، والسجن 15 عاما لباقي المتهمين في القضية.
وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن أن «اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية وذلك بقصد الإضرار بمركز الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة».

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ومن بين التهم التي وجهت إلى مرسي وباقي المتهيمن الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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التحرير

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