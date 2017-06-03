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«أودي» تراهن على «SQ5» المُطورة للمنافسة عالميًا

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«أودي» تراهن على «SQ5» المُطورة للمنافسة عالميًا «أودي» تراهن على «SQ5» المُطورة للمنافسة عالميًا

التحرير

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أعلنت شركة "أودي" الألمانية، أنها بصدد الانتهاء من التطويرات الخاصة بالأنظمة التقنية التي تدعم سيارتها الرياضية "الكروس أوفر" الشهيرة "SQ5”.

وبحسب موقع "روب ريبورت"؛ فإن الشركة الألمانية التابعة لمؤسسة "فولكس فاجن" العملاقة أضافت عدد من المميزات والحزم التقنية الحديثة داخل "SQ5”، والتي تنتمي لطراز السيارات الرياضية متعددة الأغراض.

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وتعلق الشركة الألمانية آمالًا واسعة على الطراز "كروس أوفر" للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، لاسيما مع ازدياد الطلب على الإصدارات الرياضية متعددة الأغراض بشكل عام خلال العام الماضي.

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