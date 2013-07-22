أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
"دفن سري لعروس بعد زفافها".. قضية تشغل الأمن وجهات التحقيق بالمنيا -
بالصور.. محافظ الوادي الجديد: تكريم رواد المحافظة المعمرين خلال أيام -
المستشار عدلي حسين: حريصون على استقلال القضاة والرئيس السيسي لن يخيب رجائنا -
أمين الدعوة بالأزهر: نملك حق الضبطية القضائية لمنع أي عمل خليع (حوار) -
الشرطة توقف عشرات خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

مصرع شخص في انفجار لغم بالبحر الأحمر‎

  • 10
Google+ Print
مصرع شخص في انفجار لغم بالبحر الأحمر‎ مصرع شخص في انفجار لغم بالبحر الأحمر‎

لقي شخص مصرعه في انفجار لغم بالكيلو 5 بطريق القصير – مرسى علم بالبحر الاحمر حيث تحولت الجثة الي اشلاء وتم نقل الجثة وإيداعها بمشرحة مستشفى القصير المركزي وتحرر محضرا بالواقعة وتباشر نيابة جنوب البحر الاحمر التحقيق في الحادث.

كان اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر تلقى إخطارا من العقيد أحمد الجداوي مأمور قسم شرطة القصير بتلقيه بلاغ من احد المواطنين بالعثور علي اشلاء جثمان شقيقه ويدعي حامد م ع امام احدي النقاط الامنية بالكيلو 5 طريق القصير – مرسى علم نتيجة انفجار لغم فيه.

وقررت نيابة جنوب البحر الاحمر التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى القصير للعرض على الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا