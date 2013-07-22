مصرع شخص في انفجار لغم بالبحر الأحمر‎

لقي شخص مصرعه في انفجار لغم بالكيلو 5 بطريق القصير – مرسى علم بالبحر الاحمر حيث تحولت الجثة الي اشلاء وتم نقل الجثة وإيداعها بمشرحة مستشفى القصير المركزي وتحرر محضرا بالواقعة وتباشر نيابة جنوب البحر الاحمر التحقيق في الحادث.

كان اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر تلقى إخطارا من العقيد أحمد الجداوي مأمور قسم شرطة القصير بتلقيه بلاغ من احد المواطنين بالعثور علي اشلاء جثمان شقيقه ويدعي حامد م ع امام احدي النقاط الامنية بالكيلو 5 طريق القصير – مرسى علم نتيجة انفجار لغم فيه.

وقررت نيابة جنوب البحر الاحمر التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى القصير للعرض على الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.