«بيجو» تنتهي من نسخة أكثر أمانًا لسيارتها «308 GTi»

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طورت شركة "بيجو" الفرنسية العملاقة، سيارتها الرياضية "308 Gti” والتي كشفت عنها خلال الفترة الماضية، وذلك عن طريق إضافة نظام أمني جديد.

وقالت صحيفة "مايس تايمز"، إن الشركة الفرنسية تسعى في الوقت الحالي لتسويق الجيل الثاني من السيارة، والذي تم الكشف عنه منذ عدة أشهر، وذلك بعد إضافة حزمة من الوسائل التقنية لزيادة معايير الأمان.

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وتهدف حزمة التقنيات التي أضافتها "بيجو" لسيارتها في المقام الرئيسي إلى تفادي السماح للعنصر البشري بارتكاب أي خطأ قد يؤذيه، حتى وإن كان ذلك التدخل الآلي دون إرادة كاملة من سائق السيارة.