3156 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى في مايو الماضي

رام الله- أ ش أ:

أكد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني أن شهر مايو الماضي شهد ارتفاعًا في أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، إذ وصلت أعدادهم لـ 3156 مقتحمًا.

وأوضح المركز في دراسة أصدرها اليوم السبت، أن أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال مايو لهذا العام، أكبر بالمقارنة مع ذات الشهر في العام الذي سبقه، حيث بلغت أعدادهم في مايو عام 2016، 850 مقتحمًا.

وبينت أن وتيرة اقتحام المستوطنين للأقصى ارتفعت، بحجة الأعياد اليهودية، حيث أغلقت قوات الاحتلال أبواب الأقصى في وجه المسلمين خلالها، وأبعدت عشرات المقدسيين عن المسجد والبلدة القديمة من بينهم أطفال، فيما نشطت دعوات المؤسسات الدينية اليهودية للمستوطنين باقتحام الأقصى بشكل مكثف.

وصادف الشهر الماضي الاحتفال السنوي في الذكرى الـ 50 لاحتلال كامل القدس، وهو ما يسميه الاحتلال "ضم القدس"، حيث اقتحم خلاله آلاف المستوطنين الأقصى، وأدوا صلوات تلمودية وشعائر دينية قرب حائط البراق.