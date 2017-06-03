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شكرى ونظيره السودانى يؤكدان أهمية العلاقات بين القاهرة والخرطوم

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مصراوي Masrawy

شكرى ونظيره السودانى يؤكدان أهمية العلاقات بين القاهرة والخرطوم

03:20 م السبت 03 يونيو 2017

شكرى ونظيره السودانى يؤكدان أهمية العلاقات بين القاهرة والخرطوم

وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره السودانى إبراهيم غن

القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره السودانى إبراهيم غندور أهمية العلاقات التى تربط بين القاهرة والخرطوم والحفاظ عليها والعمل على تقويتها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير اليوم السبت مع نظيره السودانى فى ختام مباحثاتهما بالقاهرة.

ورحب شكرى بنظيره السودانى خلال زيارته الحالية إلى القاهرة، لافتا إلى أنهما عقدا صباح اليوم جلسة مباحثات ثنائية ،كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى وزير خارجية السودان وكانت جلسة اخوة ومكاشفة لاسيما وأن العلاقة المدفوعة بالمشاعر بين الشعبين ستظل راسخة وقوية.

من جهته، أعرب وزير الخارجية السودانى عن تعازى بلاده مجددا لمصر فى ضحايا الحادث الارهابى بالمنيا والذى أكد أن خطر الارهاب لاحدود له ولابد من التعاون فى مواجهته.

وأوضح انه سلم الرئيس السيسى رسالة من الرئيس السودانى عمر حسن البشير تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تقويتها وبعض الانشغالات من قبل الرئيس السودانى.

وأشار وزير الخارجية السوداني إلى أن الرئيس السيسى وجه باستمرار اللقاءات الثنائية الدورية بين وزيرى خارجية البلدين.

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