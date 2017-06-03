28 أغسطس.. الحكم في نزاع بين الدولة وشركتي استصلاح أراضي حول 37 ألف فدان بوادي النطرون

كتب- أحمد أبو النجا:

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة 28 أغسطس المقبل للنطق بالحكم في الطعن المتعلق بنزاع بين الحكومة وشركتين لاستصلاح الأراضي على مساحة 37 ألف فدان بمحافظة البحيرة.

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وأحمد ضيف والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة.

وكانت الحكومة قد طعنت على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار بالقاهرة الصادرة لصالح شركتين لاستصلاح الأراضي بأحقيتها في ال 37 ألف فدان بوادي النطرون.

ويقوم طعن الحكومة على أساس أن الشركتين تعدت كلاهما على أراضي مملوكة للدولة بالمساحة المذكورة بأن مضت مدة الاستثمار منذ عام 1997 دون قيامها بإجراء جدي، حيث قامتا بإسناد أعمال بتلك المساحة لشركات أخرى على أراضي الدولة بينما ذكرت الشركتان أنهما استصلحتا 15 ألف فدان من مساحة ال 37 ألف فدان وأن الإدارة تعسفت معهما في تقنين وتحرير عقود تلك الأرض.