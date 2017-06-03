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إحباط محاولة تهريب 12 ألف كبسولة طبية من السودان لمصر

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مصراوي Masrawy

إحباط محاولة تهريب 12 ألف كبسولة طبية من السودان لمصر

03:22 م السبت 03 يونيو 2017

إحباط محاولة تهريب 12 ألف كبسولة طبية من السودان لمصر

منفذ أرقين الحدودي

أسوان - إيهاب عمران:

أحبطت جمارك منفذ أرقين الحدودي بين والسودان محاولة شقيقتين سودانيتين تهريب 12 ألف كبسولة طبية داخل أكياس بلح قادمة من بلديهما 

كان أحمد الصاوى مدير الجمرك تلقى إخطارا من اللجنة الأولى بجمرك منفذ أرقين الحدودي مع السودان بأنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين بالأتوبيسات من السودان اشتبه عاصم رأفت مأمور التفتيش في شقيقتين سودانيتين قادمتين من الخرطوم لمنفذ أرقين البرى، وقرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبهما، ليعثر خلالها على 1200 شريط بإجمالي 12 ألف كبسولة لأصناف مختلفة من المكملات الغذائية فيتاماكس وسوبر أبتى و ديكسا، والتى تستخدم لتكبير وتصغير مناطق بالجسم وعلاج النحافة مخفاة داخل أكياس من البلح داخل شنطة قامتا بعيدا عن أعين رجال الجمارك. 

جرى تحرير محضر ضبط جمركى رقم 5 وتحريز المضبوطات لمخالفة الراكبتين لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير.

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