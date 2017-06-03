بالصور.. رفع إشغالات الباعة الجائلين من ميدان الأربعين بالسويس

السويس حسام الدين أحمد

واصلت قوات الشرطة في السويس، اليوم السبت، تنفيذها حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة داخل المدينة، وإجلاء الباعة الجائلين الذين عاودوا افتراش الطرق، والمواقف بالأحياء.

وقال اللواء دكتور مصطفى شحاته مدير أمن السويس، إن حملة مشتركة ضمت فرق من الأمن والجيش الثالث الميداني المعاونة، ومباحث المرافق وحي الأربعين، استهدفت إزالة تعديات الباعة الجائلين الذين عادوا للأماكن التي افترشوها من قبل.

وأشار اللواء شحاته، إلى أنه وجه باستغلال الأماكن التي جرى إزالة التعديات من عليها حتى لا يعود إليها البائعين مجددا ويشغلونها.

وفى السياق خرجت حملة أخرى لمواجهة انتشار المتسولين في شوارع السويس وضمت الحملة مباحث الآداب والاحداث، وضباط إدارة البحث الجنائي ومعاوني المباحث في الأقسام، وذلك بعد تلقي اللواء شحاته عدة شكاوى من انتشار المتسولين.