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تعرف على الإجراءات الحكومية للحد من الزيادة السكانية

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مصراوي Masrawy

تعرف على الإجراءات الحكومية للحد من الزيادة السكانية

02:56 م السبت 03 يونيو 2017

تعرف على الإجراءات الحكومية للحد من الزيادة السكانية

الزيادة السكانية

كتب - أحمد جمعة:

تعتزم اتخاذ 5 إجراءات ضمن الاستراتيجية القومية للسكان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح بإصدار التشريعات اللازمة للحد من الزيادة السكانية في .

ولطالما انتقد الرئيس السيسي الزيادة السكانية، معتبرًا خطرها لا يقل عن خطر الإرهاب والعنف. وقال إن الدولة تدرس وضع قوانين لتنظيم الأسرة، والحد من الكثافة السكانية، مضيفًا أن "الزيادة السكانية تعمل على زيادة الاستهلاك، وهو ما ينعكس على جهود الدولة فى توفير السلع بسعر مناسب".

وقالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة، ورئيس المجلس القومي للسكان، إن المجلس أعد مشروعي قوانين تم رفعهم إلى مجلس النواب لمناقشتهم، يشمل المشروع الأول؛ إنفاذ عقوبة التسرب من التعليم بمعرفة المحافظ ومدير مديرية التعليم بالمحافظة للحد من التسرب من التعليم، وهذا له مردود إيجابي في الحد من الزواج المبكر وعمالة الأطفال، والثاني مشروع قانون لوزارة التضامن أن تتضمن مهمة الكلفين بالخدمة العامة التوعية بالمفاهيم السكانية "كانت في القرار القديم التوعية بتنظيم الأسرة،الآن التوعية بالمفاهيم السكانية والتي تشمل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والالتزام بالتعليم ومحو الأمية ومنع التسرب من التعليم والحد من العنف ضد الأطفال والمرأة والعنف الأسري".

وأضافت نائب وزير الصحة في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، أن المجلس رفع قرارين وزاريين إلى الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة بشأن الزيادة السكانية، الأول قرار وزاري يصدره وزير العدل بعقوبة المأزون الشرعي الذي يثبت ضده زواج القصر والأطفال قبل 18 عاما، والثاني بزيادة النقاط التموينية على بطاقة لرب الأسرة الذي يتحتفظ بطفلين فقط ويصل سنة لـ 45 سنة. 

وذكرت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، أنها تعد قانونًا بشأن ربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة، يقصر الدعم لأول 3 أطفال فقط للأسرة، لكن رئيس المجلس القومي للسكان ترى صعوبة في تنفيذ قوانين تحظر الدعم الحكومي على عدد معين من الأطفال "لاصطدامها بالدستور".

وبشأن الحملات الإعلانية، قالت مايسة شوقي: "هناك 90 تنويها إعلانياً يتم بثهم على راديو مصر مرتين في اليوم، ومسلسل كوميدي على الإذاعة يقدمه الفنان أحمد بدير ومادلين طبر عن المفاهيم السكانية، وإعادة بث للتنويهات القديمة على التليفزيون المصري، ولدينا تنويه جديد سيعرض في النصف الثاني من رمضان، فضلا عن مبادرة الرائد الجامعي وهي للتوعية بالمفاهيم السكانية بين طلبة الجامعات والشباب وتم تنفيذها في 12 جامعة، وفي سبتمبر المقبل ستكون في 12 جامعة أخرى"، مطالبًا بزيادة الدعم المخصص إلى محور الإعلام باعتباره أبرز العناصر في الاستراتيجية القومية للسكان.

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