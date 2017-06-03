الجيش الحر يتصدى لهجوم كبير تشنه القوات الحكومية في درعا

حلب - ( د ب أ ):

تصدت فصائل المعارضة السورية، اليوم السبت، لهجوم شنته القوات الحكومية السورية ومسلحون موالون لها على حي درعا البلد في مدينة درعا جنوب سورية.

وقال مصدر إعلامي في غرفة عمليات البنيان المرصوص " تصدت فصائل الجيش السوري الحر منذ صباح اليو، لهجوم كبير شنته قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي على أطراف حي سجنة في مدينة درعا للسيطرة على الحي والتقدم باتجاه حي المنشية ".

ولم يتأكد هذا النبأ من مصدر رسمى او مستقل.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية أن هناك " اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجيش الحر من جهة وقوات النظام وحلفائه من جهة أخرى، إذ قصفت قوات النظام أحياء مدينة درعا بأكثر من 17 صاروخ أرض أرض من نوع فيل، و18 برميلا متفجرا، إضافة لعدة غارات من طيران النظام وحليفه الروسي".

وأكد المصدر أن الجيش الحر دمّر مقرا لقوات النظام بحي سجنة بعد استهدافه بصاروخ أرض - أرض، بالإضافة إلى استهداف مواقع النظام في خربة غزالة ودرعا المحطة براجمات الصواريخ.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية إن " الجيش السوري والقوات الرديفة بدأت عملية عسكرية في مدينة درعا بعد قيام فصائل المعارضة بخرق الهدنة عدة مرات وقصف بقذائف الهاون المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية في مدينة درعا تسبب في سقوط قتلى وجرحى ".

وأضافت المصادر أن قوات من الفرقة الرابعة وصلت يوم أمس إلى مدينة درعا وبدأت عملية عسكرية في المناطق التي تحت سيطرة المسلحين ".

وكانت القوات الحكومية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة من العاصمة دمشق الى مدينة درعا 90 جنوب دمشق وتعرضت هذه الأرتال أثناء مرورها لاستهداف بقذائف المدفعية والهاون من قبل مسلحي المعارضة قرب بلدة خربة غزالة التي يسيطر عليها النظام وذلك دون ورود أنباء عن حجم الخسائر التي حققها الثوار خلال الاستهداف.