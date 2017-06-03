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الحشد الشعبي بالعراق يطوق البعاج وقتال شرس لتحرير الزنجيلي من "داعش"

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مصراوي Masrawy

الحشد الشعبي بالعراق يطوق البعاج وقتال شرس لتحرير الزنجيلي من "داعش"

02:50 م السبت 03 يونيو 2017

الحشد الشعبي بالعراق

الموصل - (د ب أ ):
أعلنت قيادة الحشد الشعبي، اليوم السبت، أن ألوية وقوات الحشد الشعبي أحكمت السيطرة على قضاء البعاج من ثلاثة محاور في إطار عملية عسكرية متواصلة ضد داعش منذ أسابيع شمال غربي الموصل 400كم شمالي بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية، أن ألوية وقوات تحكم الطوق على قضاء البعاج من ثلاث محاور شمالا وجنوبا و شرقاً بنسبة 75% ويبعدها عن مركز القضاء قرابة 10 كيلو مترات".
وأوضحت أن قوات الحشد " تحاول تأمين المحور الغربي لإتمام عملية التطويق".

من جانب آخر ذكرت مصادر عسكرية أن قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع تواجه "مقاومة شرسة من داعش تعيق تقدم قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية لإكمال تحرير حي الزنجيلي بسبب اكتظاظ المنطقة بالسكان الذين يقبعون داخل منازلهم، حيث يتحصن التنظيم بالأهالي في الساحل الأيمن من الموصل فضلا عن عدم قدرة آليات القوات العراقية من الحركة على خلفية نشر القناصة والسيارات المفخخة".

وأوضحت المصادر "أن أربعة مدنيين قتلوا واصيب 33آخرين بجروح بينهم نساء وأطفال جراء سقوط قذائف هاون لـ"داعش" اليوم على تجمع للمدنيين أثناء قيام القوات العراقية بتوزيع مادة حصة غذائية على السكان في حي الرفاعي في الساحل الأيمن ".

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