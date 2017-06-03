ماليزيا: تسيير دوريات في بحر "سولو" لاستهداف داعش

سنغافورة- أ ش أ:

أعلنت ماليزيا اليوم السبت، أنها ستعمل مع الفلبين واندونيسيا لتسيير دوريات مشتركة في بحر سولو لاستهداف أعضاء تنظيم داعش الإرهابي في آسيا.

وقال وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين - خلال منتدى "حوار شانغريلا" في سنغافورة حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية - إن الدول الثلاث سيبدأون دوريات بحرية مشتركة في وقت لاحق من الشهر الجاري في المنطقة التي تحدها ولاية صباح وجنوب الفلبين حيث ينتوي مسلحو التنظيم "إقامة خلافة" هناك، مضيفا أن دوريات جوية ستبدأ لاحقا.

ولفت حسين إلى أن بلاده قد أجرت عمليات مماثلة في مضيق "ملقا" لمكافحة القرصنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى التهديد المتزايد الذي يشكله التنظيم الإرهابي في آسيا.

ويحضر منتدى "حوار شانغريلا" المقرر أن ينتهي غدا الأحد، عددا من وزراء الدفاع والخبراء من 39 دولة من بينهم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.

جدير بالذكر أن تنظيم داعش الإرهابي تبني الهجوم الذي وقع مؤخرا على منتجع "ريزولت وورلد مانيلا" بالفلبين الذي أسفر عن مقتل 38 شخصا على الأقل، فيما ينفي الجيش الفلبيني أنه هجوما إرهابيا.