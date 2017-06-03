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غدًا.. 592 ألف طالب يؤدون امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية بالثانوية العامة

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مصراوي Masrawy

غدًا.. 592 ألف طالب يؤدون امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية بالثانوية العامة

02:32 م السبت 03 يونيو 2017

غدًا.. 592 ألف طالب يؤدون امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية بالثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

ينطلق ماراثون الثانوية العامة، غدًا الاحد، بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، حيث يؤدي 592 ألف و 474 طالب وطالبة الامتحانات بـ1642 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بينهم: 455 طالب حالات خاصة "دمج"، 8 ضعاف بصر، 201 مكفوفين، 178 بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا منهم 114 بنين و 64 بنات.

وبالنسبة لأعداد لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، قال حجازي إن فهناك 4 لجنة نظام ومراقبة، 4 لجان للإدارة.

وفيما يتعلق بلجان سير الامتحانات الـ1642 لجنة، فهم موزعين كالتالي: 651 لجنة بقطاع القاهرة، 343 لجنة بقطاع الإسكندرية، 348 لجنة بقطاع المنصورة، 300 لجنة بقطاع أسيوط.

فيما يصل عدد اللجان بالسجون 8 لجان، وعدد الطلاب 190 طالبًا وطالبة، بالإضافة لجان المستشفيات "معهد الأورام، ومستشفى 57357، ومعهد الأورام بالمنصورة"، ويؤدي الامتحان بهم 40 طالب.

وصل عدد مراكز توزيع الأسئلة إلى 75 مركزًا على مستوى الجمهورية، وعدد استراحات المعلمين 903 استراحة موزعين كالتالي: 245 بقطاع القاهرة، 141 بقطاع الإسكندرية، 211 بقطاع المنصورة، 300 بقطاع أسيوط.

ويشارك في أعمال الامتحانا 170 ألف و 463 عضو مقسمين إلى: 10535 عضو لجنةنظام ومراقبة ولجان إدارة، 1642 رئيس لجنة، 1642 مراقب أول، 10159 مراقب، 82759 ملاحظ، 11784 معاون، 6777 عضو أمن، 1470 عضو قانوني، 45230 مقدر درجات.

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