الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهمين باختطاف شخص وطلب فدية بالجيزة

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن في إعادة مواطن لأهليته عقب اختطافه وطلب 200 ألف جنيه فدية من أهليته لإعادته.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم السبت، إن الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد واقعة اختطاف المواطن "أحمد.ح"، 39 عاما، تاجر عقارات؛ بالسيارة ملكه بدائرة قسم الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وطلب 200 ألف جنيه فدية من أهليته لإعادته.

وأضاف البيان، أنه على الفور تم تشكيل فريق بحث ضم قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقد أسفرت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمود.ر"، 37 عاما، و"محمد.خ"، 20 عامًا، و"عبده.ر"، 27 عامًا، و"مجدي.ش"، 46 عامًا، مقيمون بدائرة مركز البدرشين، لوجود خلافات مالية بين المجني عليه والمتهمين.

وأوضح البيان، بأنه عقب تقنين الاجراءات تم ضبطهم؛ وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بالنصب عليهم ببيع قطعة أرض ملكهم ومماطلتهم في سداد ثمنها، فقاموا بتتبعه أثناء قيادة سيارته الملاكي واعترضوا طريقه واصطحبوه عنوة بعد أن استولوا على سيارته.

تم بإرشادهم تحرير المختطف وضبط سيارته والسيارة المستخدمة في الواقعة، تم اتخاذ الاجراءات القانونية.