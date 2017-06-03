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ضبط تشكيل عصابي تخصص في أعمال القرصنة على الشركات المحلية والأجنبية

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مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي تخصص في أعمال القرصنة على الشركات المحلية والأجنبية

02:42 م السبت 03 يونيو 2017

ضبط تشكيل عصابي تخصص في أعمال القرصنة على الشركات المحلية والأجنبية

ضبط تشكيل عصابي

كتب - علاء عمران:

‏‫تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في أعمال القرصنة على الشركات المحلية والأجنبية بغرض النصب

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم السبت، إنه في إطار تكثيف الجهود في مجال مواجهة الجرائم الإلكترونية ومن بينها جرائم الاحتيال على الشركات المحلية والأجنبية عن طريق اختراق بريدها الإلكتروني، فقد أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية قيام كل من "شوقى.ع "، 39 عامًا، و"تونس.م"، 27 عامًا، و"ريمون.ا"، 36 عامًا (الثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية)، باختراق البريد الإلكتروني للشركات المحلية والأجنبية وإرسال رسائل خادعة لعملاء هذه الشركات بقصد الاحتيال عليهم، طالبين في تلك الرسائل استبدال أرقام الحسابات البنكية الخاصة بالضحايا بحساب بنكي خاص بالمتهم الأول لتحويل ناتج العمليات التجارية المزمع عقدها بين الشركات والعملاء "الضحايا"، ثم يقوم المتهم الأول بصرف تلك المبالغ المالية والاستيلاء عليها.

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الاجراءات وفي كمين أُعد لهذا الغرض-بدائرة قسم شرطة المعادي، تم ضبط الأول والثاني حال وجودهما بمقر أحد البنوك لاستلام بعض المبالغ المالية المودعة بحسابه بذات البنك والمستولى عليها بالأسلوب المشار إليه وعثر بحوزتهما على عدد ( 2) جهاز حاسب آلي محمول " لاب توب "، و مبلغ مالي قدره "185" ألف جنية من الأموال المستولى عليها المحولة لحساب الأول.

وبفحص جهازي الكمبيوتر المضبوطين وكذا البريد الإلكتروني الخاص بهما تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التي تحتوي على أعداد كبيرة من عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالضحايا، والعديد من برامج الكمبيوتر التي تستخدم في أعمال القرصنة وفي إخفاء الرقم التعريفي للمستخدم.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهة المذكورين أقرا بنشاطهما وارتكابهما لعدة وقائع بالاشتراك مع الثالث الوارد بالتحريات-وإن إجمالي ما تمكنوا من الاستيلاء عليه بلغ "500" ألف جنيه قاموا باقتسامها فيما بينهم، وجاري ضبط المتهم الثالث.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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