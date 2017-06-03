خماسي الدراويش في معسكر منتخب المحليين

التحرير

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علمت «التحرير»، أن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي، وعد منتخب المحليين بإرسال لاعبيه اليوم السبت، لمعسكر الفراعنة قبل ودية ليبيا، المقامة الإثنين.

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب المحليين بقيادة هاني رمزي، انضمام الخماسي إبراهيم حسن ومحمد عواد ومحمود متولى ومحمد أبو المجد ووجيه عبدالحكيم ، بعدما رفض الإسماعيلي انضمامهم لارتباط الفريق بودية كهرباء الإسماعيلية.

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من جانبه كشف طارق السعيد المدرب العام لمنتخب المحليين، أنه تم استدعاء محمد فاروق روقة لاعب وسط طلائع الجيش، كما يدرس أيضًا استدعاء محمد أشرف مهاجم الجيش، لمعسكر الفراعنة في يونيو.