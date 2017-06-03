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البنك الأوروبي يشيد بخطوات الإصلاح الاقتصادي والإداري في مصر

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البنك الأوروبي يشيد بخطوات الإصلاح الاقتصادي والإداري في مصر البنك الأوروبي يشيد بخطوات الإصلاح الاقتصادي والإداري في مصر

التحرير

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بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الادارى مع سيرجى جورييف كبير الاقتصاديين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وجانيت هيكمان المدير التنفيذى لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط الخطوات التى تطبقها الوزارة لتنفيذ الخطة التنموية للدولة، بالإضافة لخطة إصلاح الجهاز الإدارى لتبسيط الاجراءات الإدارية للمواطنين.

وأكدت الوزيرة أن النتائج الايجابية للإصلاح الاقتصادى بدأت تظهر فى مؤشرات الربع الثالث.

وأشارت الوزيرة خلال اللقاء إلى قرار رئيس الوزراء تكوين اللجنة العليا للإصلاح الإدارى والتى تضم عددا من الوزراء المعنيين بإجراء الإصلاحات الأساسية فى الجهاز الإدارى للدولة وتفعيل برنامج ورؤية من خلال وضع الآليات والبرامج التى تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة، خاصة بعد اقرار الحكومة لللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

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كما أوضحت السعيد الخطوات الايجابية التى حققتها الوزارة فى مجال مشروعات تحسين الحصول على الخدمات العامة وترشيد القرار، والتى تشمل ميكنة عدد من الأجهزة الحكومية وسجلات المواليد والوفيات.

وأشاد مسئولا البنك بخطوات الإصلاح الاقتصادى التى أجرتها خلال الفترة الأخيرة، كما عبرا عن استعداد البنك للتعاون مع الحكومة فى تنفيذ المشروعات والخطط الاقتصادية خلال الفترة القادمة، حيث ساهم البنك فى تمويل مشروعات عامة وخاصة تقدر بحوالى 2.6 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.

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التحرير

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