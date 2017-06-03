وزير الإسكان يُعنف شركة المقاولات المنفذة لـ«العلمين الجديدة»

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عنّف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شركة المقاولات المنفذة للأعمال بمدينة العلمين الجديدة، نظراً لتأخر التنفيذ، قائلا:"مش هاقبل تأخير الشغل فى رمضان، ولا أعذار"، مؤكدا أن أى شركة تتقاعس فى التنفيذ سيتم إسناد الأعمال لغيرها.

وأضاف الوزير، خلال تفقده لمواقع العمل اليوم: "كنت هنا منذ أسبوعين تقريباً، ومعدلات التنفيذ لم تتقدم بالمستوى المطلوب، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحظى بأهمية قصوى، ومتابعة من القيادة السياسية، وسنتابع التنفيذ خطوة بخطوة، وسنحاسب المقصرين".

كما تفقد وزير الإسكان أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الساحلى، فى المنطقة المواجهة لمارينا، والذى تتولاه الوزارة، استكمالا لأعمال تطوير الطريق الساحلى، التى أشرفت على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من الأعمال فى المنطقة المواجهة لمارينا قبل العيد، مع الاهتمام بالعلامات الإرشادية، والإضاءة.

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وأكد وزير الإسكان أنه يتم حاليا تشطيب الواجهات بوحدات الإسكان الاجتماعى المتميز، التى يتم تنفيذها بالمدينة، إضافة إلى التشطيب الداخلى، مشيرا إلى أنه من المقرر تنفيذ نحو 5 آلاف وحدة، كمرحلة أولى، كما سيتم تنفيذ وحدات إسكان متوسط وفاخر.

وقال الوزير: تم تخطيط المنطقة القريبة من الشاطئ لتكون منطقة سياحية عالمية، ستوفر 25 ألف غرفة فندقية، تعمل طول العام مثل شرم الشيخ، وسنبدأ تنفيذ المشروعات بأول جزء من الشريط الساحلى بطول 4 كم، وسيكون بها منطقة مطاعم وفنادق ومشايات لاستمتاع المواطنين.

وأضاف: يتم تنفيذ مشروع تحويل الطريق الدولى (الإسكندرية / مطروح)، والذى تنفذه شركة المقاولون العرب، بطول نحو ٤٨ كم، وسيكون بديلا للطريق الساحلى، حيث تتم أعمال الرصف للطريق حالياً، ويبلغ عرض الطريق ٥ حارات فى كل اتجاه، بخلاف حارتى الخدمة.

يذكر أن العلمين الجديدة هى إحدى المدن الكبرى التى بدأ العمل بها، ومساحتها نحو 50 ألف فدان، وتطل على البحر المتوسط بواجهة متميزة، لمسافة تمتد لأكثر من 14 كم، فى موقع لن يتكرر، وهذه الواجهة تعادل طول كورنيش الإسكندرية، وسيكون الكورنيش بالعلمين الجديدة مفتوحا لكل المصريين.