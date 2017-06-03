النقابات المستقلة تستعد لإحراج حكومة إسماعيل في جنيف

التحرير

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أزمة جديدة ظهرت بين الحكومة والنقابات المستقلة حول وثيقة التفاهم التي أعلنتها وزارة القوى العاملة، حيث رفض اتحاد عمال مصر الديمقراطي الذهاب لمؤتمر العمل الدولي بصحبة الوفد الحكومي المكون من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، بالرغم من أنه ضمن الموقعين على وثيقة التفاهم المذكورة.

اتهامات بإهدار أموال العمال

أصدر اتحاد عمال مصر الديمقراطي بيانًا أوضح فيه رفضه السفر لحضور مؤتمر العمل الدولي ضمن الوفد الحكومي الرسمي المشكل من قبل وزارة القوى العاملة، وذلك عقب إبلاغ رئيس الاتحاد سعد شعبان بأنه تم اختياره للسفر ممثلًا عن اتحاد عمال مصر الديمقراطي ضمن الوفد الرسمي.

وقال سعد شعبان رئيس الاتحاد إن السفر بصحبة الوفد المُشكل بمعرفة الحكومة سيهدر من أموال الحكومة التي سيقوم الاتحاد بصرفها على الوفد بقيمة 2 مليون جنيه، وهو ما رفض الاتحاد السفر والانتفاع مع قيمة البدلات التي ستصرف من أموال واشتراكات العمال المودعة بالاتحاد للدفاع عن العمال وليس لإهدارها.

المستقلة .. يحظرنا في الداخل ويجمل صورته بنا في الخارج

وأشار شعبان في تصريحات لـ«لتحرير» إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أرسل له خطابًا لسفره بصحبة الوفد الحكومي ممثلًا عن اتحاد عمال مصر الديمقراطي، ما رفضه شعبان وأعضاء النقابات المنضمة للاتحاد "عمال مصر الديمقراطي"، مؤكدين على أن الاتحاد الذي حظر التعامل معهم في مصر، لن ينصفهم ويعطي لهم الحق في الكلمة بمؤتمر العمل الدولي في الخارج، وأن الهدف من دعوته لهم مجرد محاولة لتجميل صورته بأنه يحتوي الكيانات النقابية المستقلة وهو أمر غير صحيح كما ذكر شعبان.

سنفضح ممارسات الحكومة مع النقابات المستقلة

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وأكد شعبان على الرغم من أنه ضمن الموقعين على وثيقة التفاهم مع وزارة القوى العاملة لتعديل بعض المواد بمشروع قانون التنظيمات النقابية المطروح أمام البرلمان، إلا أنه سيفضح كافة الممارسات التي تتعرض لها النقابات المستقلة والكيانات التي تعبر عن العمال ويتم حظرها من الاتحاد بدعوى فتوى من مجلس الدولة.

وأوضح شعبان أن سفره سيكون بصفته ممثلًاعن اتحاد عمال مصر الديمقراطي والاتحاد الدولي للنقابات وليس ضمن الوفد الحكومي، ليكون لهم الفرصة في الحديث عن أزمات العمال ومشكلاتهم المختلفة التي يعانون منها بالقطاعات المختلفة التي لم يتغير أوضاعها حتى الآن بحسب قوله.

وكان اتحاد عمال مصر الديمقراطي ربط توقعيه على وثيقة التفاهم بتنفيذ وزارة القوى العاملة الوثيقة بتعديل المواد 2 و3 و7 و10 و14 و16 و54 من مشروع قانون التنظيمات النقابية، المطروح أمام البرلمان وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ الأسبوع الماضي.

وغادر وفد من اتحاد العمال اليوم السبت القاهرة متوجهًا إلى العاصمة السويسرية جنيف، للمشاركة في الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي الذى سيقام بمقر منظمة العمل الدولية الأسبوع الجاري.

وبدأ حظر النقابات المستقلة منذ أن أصدر مجلس الوزراء خطابًا في 25 نوفمبر 2015 بحظر التعامل معها واعتبارها عناصر إثارية، وبخطاب وزارة الداخلية في 1 مارس 2016 بحظر التعامل مع النقابات المستقلة، وختامًا بالخطابات والنشرات الدورية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحظر التعامل مع النقابات المستقلة والتي كان أشهرها نقابات الضرائب والنقل العام وتعليم الكبار والتربية والتعليم والتموين.