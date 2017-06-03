تعليمات مشددة من وزارة الداخلية لحماية رحلات الأقباط للأديرة

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كتب: أشرف فهيم

تعليمات صارمة أصدرتها وزارة الداخلية، قطاع شرطة السياحة والآثار، لشركات السياحة التي تنقل الأفواج من وإلى الأديرة والكنائس الأثرية في كافة المحافظات، وذلك في أعقاب الهجوم على حافلة تقل أقباط كانت في طريقها إلى دير الأنبا صموائيل المعترف بالمنيا.

غرفة شركات السياحة، تلقت خطابًا من وزارة الداخلية شددت فيه على ضرورة التزام سائقي الحافلات بالتعليمات الأمنية، والتي حددتها فيما يلي:

- عدم ترك أبواب الحافلة مفتوحة أثناء القیادة، وعدم السماح لأي شخص بالصعود على متنھا بخلاف المجموعة السیاحیة المرافقة لھم خشیة تعرضھم لأي عمل عدائي.

2- ضرورة تأمین مبیت الحافلات السیاحیة بأماكن مؤمنة ومغلقة من قبل الشركات، بالإضافة إلى تأمین المركبة أثناء وجودھا بورش الصیانة والتأكد من عدم وضع أى أجسام غریبة بداخلھا.

- تفتیش المركبات السیاحیة وتأمینھا قبل خروجھا، والتنبیه على السائقین والمرافقین للمجموعات السیاحیة بمراعاة تأمین المركبة أثناء الوقوف لأى سبب على الطریق والتأكد من عدم وجود أى أجسام غریبة بداخل المركبة أو أسفلھا.

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- ضرورة التأكید على قائد المركبة الأساسي والسائق الاحتیاطى فى حالة نزول السائق الأساسى لأي سبب، أن یتولى السائق الاحتیاطى مسئولیة تأمین الحافلة من الداخل والخارج والتأكد من غلق الأبواب والمنافذ من بدایة خروجھا من الجراج لحین الوصول إلى مكان الركاب وكذلك أثناء انتظار السائحین والمواطنين بمزاراتھم.

- ضرورة التأكد من ملكیة المتعلقات وحقائب السائحین قبل وضعھا فى المركبة، ووضع لاصق بشعار الشركة على الأمتعة یتم تغیرھا كل فترة وعدم قبول أمتعة بخلاف ذلك.

- التأكید على أھمیة وضرورة سرعة إرسال كشوف أسماء السائقین العاملین لدى شركة السياحة ومرافقیھم، وكذلك العاملین بالجراجات للإدارة العامة لشرطة السیاحة والآثار.

وقال الخطاب: إنه في حالة الاستعانة بسائقین جدد من خارج الشركة یتم إخطار الإدارة مسبقًا للكشف علیھم جنائيًا، كما خصت بالذكر الرحلات المتجهة إلى ديري الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والواقعان في الطريق ما بين الزعفرانة ورأس غارب، والمتصلان بطريقي العين السخنة، وقنا.

إلى جانب ذلك، أرسلت غرفة شركات السياحة منشورًا لكافة الشركات الأعضاء قالت فيه: «فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة السياحة للحفاظ على سمعة المقصد السياحى وتأمين حركة السائحين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ومن خلال التعاون مع الجهات الأمنية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، يرجى التفضل بالتنبيه على السائحين بضرورة حمل جوازات السفر الخاصة بهم أثناء قيامهم بتنفيذ برامجهم السياحية بالمقاصد السياحية.. ومنح المرشدين السياحيين المرافقين للمجموعات السياحية والمندوبين أوامر تشغيل مدون بها كافة تفاصيل البرنامج السياحى من حيث العدد - الجنسية - خط سير الرحلة - برنامج الرحلة، وذلك لتقديمه للجهات الأمنية حال طلبها».