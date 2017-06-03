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بعد ابتكارها للسيارات.. «جوجل» تختبر شاحنات ذاتية القيادة

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بعد ابتكارها للسيارات.. «جوجل» تختبر شاحنات ذاتية القيادة بعد ابتكارها للسيارات.. «جوجل» تختبر شاحنات ذاتية القيادة

التحرير

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تعكف شركة "جوجل" الأمريكية، على اختبار شاحنات عملاقة تعمل بتقنيات القيادة الآلية للسيارات التي لا تعتمد على العنصر البشري بشكل رئيسي.

ووفقًا لموقع "ماشابل" التقني، فإن الشركة الأمريكية تخضع شاحنات عملاقة مزودة بالأنظمة التي ابتكرتها "جوجل" لتؤهل المركبات بشكل عام لقيادة نفسها في الشوارع.

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وتختبر "جوجل" منذ ما يقرب من 4 أعوام سياراتها ذاتية القيادة، والتي لا تزال تواجه العديد من المشكلات الفنية المتعلقة بالتعامل مع العنصر البشري والسير في المدن المزدحمة.

وكانت العشرات من الشركات المتخصصة في صناعة السيارات والتكنولوجيا قد أعلنت عزمها خوض تجربة إنتاج سيارات ذاتية القيادة، أملًا في الوصول إلى صيغة تقنية تسمح لها بالسير داخل شوارع المدن بشكل كامل.

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التحرير

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