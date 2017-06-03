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النقض تؤجل طعن مرسي وآخرين في "التخابر مع قطر" لـ16 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

النقض تؤجل طعن مرسي وآخرين في "التخابر مع قطر" لـ16 سبتمبر

02:35 م السبت 03 يونيو 2017

كتب- طارق سمير:

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن والإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 16 سبتمبر المقبل، للمداولة.

كانت المحكمة استمعت إلى مرافعة محمد طوسون، محامي مرسي الذي التمس تأجيل نظر الجلسة للاطلاع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المؤبد على محمد مرسى لإدانته بالتخابر مع قطر، كما قضت بإعدام 6 آخرين بينهم 3 صحفيين أحدهم أردني.

وشملت الأحكام، السجن المؤبد لكل من أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس خلال حكم مرسي، وأمين الصيرفي الذي كان سكرتيرا بالرئاسة، والسجن 15 سنة لـ"كريمة الصيرفي".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية، عدة تهم، من بينها، تسريب أسرار عسكرية وغيرها من الأسرار إلى قطر.

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