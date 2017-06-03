توريد 141 ألف طن قمح بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قال المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، أنه جرى توريد 141 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد وحتي الان بزيادة مقدارها 11 آلاف طن عن العام الماضي.

وأضاف الجمال أن عمليات توريد القمح المحلي مستمرة حتي نهاية موسم الحصاد وبلغت متوسط انتاجية الفدان هذا الموسم 21.35 أردب للفدان ومن المتوقع توريد 170 ألف طن قمح هذا العام بزيادة تبلغ من 25 % إلي 30 % عن العام الماضي والتي كانت قد بلغت 130 ألف طن قمح.

وأكد الجمال في تصريحات صحفية، أن وزارة الزراعة وضعت توقعات عن كميات التوريد بحسب الانتاجية والمساحة المنزرعة بالقمح مضيفا أن المستهدف 170 ألف طن وبالرغم من أن المساحة المنزرعة بالقمح أقل بنحو 13 ألف فدان عن العام الماضي.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن توريد القمح المحلي إختياري للفلاح ولكن الزيادة الكبيرة في أسعار التوريد والتي بلغت نحو 150 جنيه زيادة عن أسعار العام الماضي شجعت الفلاحين على توريد أكبر كميات ممكنة وأضاف الجمال أن موسم التوريد الرسمي ينتهي في شهر يوليو ولكن بشكل فعلي في محافظة المنوفية من المتوقع أن نتهي في النصف الثاني من الشهر الجاري مع توقعات بالإقتراب من المستهدف توريده .