3 انفجارات خلال مراسم دفن في العاصمة الأغانية

كابول - (د ب أ):

وقعت ثلاثة انفجارات متتالية في مراسم دفن أحد المتظاهرين في العاصمة الافغانية اليوم السبت.

وليس هناك أي تقرير بشأن سقوط ضحايا بعد، طبقا لما ذكره صابر أريان، أحد مسؤولي الشرطة من المنطقة، حيث كانت تقام مراسم دفن محمد سالم إزيديار، ابن النائب الاول بمجلس الشيوخ.

وكان سالم قد قتل خلال مظاهرة أمس الجمعة، بعد أن أطلقت الشرطة النار على حشد من المتظاهرين في كابول، الذين كانوا يتدفقون على الشوارع احتجاجًا على الانفجار الذي وقع في المدينة يوم الاربعاء الماضي.

وتسبب الانفجار وهو واحد من أسوأ الانفجارات منذ عام 2001 في مقتل حوالي 90 شخصًا وإصابة 460 آخرين، عندما انفجرت شاحنة كانت محملة بالمتفجرات في المنطقة الخضراء، وهي الحي الدبلوماسي في كابول، حيث يوجد الكثير من السفارات الأجنبية والمؤسسات الحكومية.

وقالت قناة "تولو نيوز" الأفغانية المحلية إن 18 شخصا على الاقل قتلوا وأصيب كثيرون آخرون في الهجوم الذي وقع اليوم.