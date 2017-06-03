اشتهر بـ«سيد قطب» وهذا أصعب مشهد قدّمه.. 9 معلومات مثيرة عن «محمد فهيم»

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شهد الظهور الأول للقيادي الإخواني "سيد قطب" في مسلسل "الجماعة 2"، والذي يقوم بدوره الفنان الشاب محمد فهيم، جدلًا كبيرًا، بداية من عرض البرمو التشويقي للمسلسل إلى ظهور شخصية "سيد قطب" في أحداث الحلقة الخامسة، والتي انتظرها الجمهور بلهفة حيث يعد تجسيد تلك الشخصية تحدِ لأي فنان؛ خاصة إذا كان في البدايات.

وحاز "فهيم" على إعجاب الكثيرين بمجرد ظهوره، وعبّر عن سعادته وفخره بردود الأفعال على الدور الذي قام به عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "رد فعلكوا على سيد قطب يجعلني أغنى من نجيب ساويرس وأسعد رجل في العالم العربي، لو استمرينا على كده 30 رمضان هكون أغنى رجل في العالم.. شكرًا".

وعلى الرغم من تلك الشهرة الواسعة التي حصدها "فهيم"، فإن الكثيرين لا يعرفون عنه بعضًا من المعلومات التي نرصدها خلال التقرير التالي..

1- بدأ حياته الفنية من مسرح الجامعة وقدّم العديد من المسرحيات الفنية بالمسارح العامة والخاصة.

2- حصل على جائزة أفضل ممثل بجامعة القاهرة من عام 2001 وحتى 2004.

3- لم يعرف الكثيرون أنه عضو في فريق "أيامنا الحلوة" الغنائي، وبجانب التمثيل يقدم المنولوجات الغنائية.

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4- حاز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن دوره في عرض "أنا هاملت"، للمخرج هاني عفيفي‏.

5- رشحه المخرج أحمد شفيق ليؤدي دور "إسماعيل ياسين" في مسلسل "الشحرورة" لتنفتح أمامه أبواب المشاركة في المزيد من الأعمال الدرامية، ويقول عن ذلك الدور: "تجسيد إسماعيل ياسين بمثابة حلم تحول إلى واقع‏، وحبي له أصابني بنوع من‏ القلق الذي دفعني لبذل مجهود أكبر في البحث عن تفاصيل الشخصية‏".

6- شارك في مسرحية "قهوة سادة"، والتي تعتبر واحدة من الأعمال التي ساهمت بشكل كبير في إبراز العديد من المواهب الشابة التي ملأت الساحة الفنية في الخمس سنوات الأخيرة للمخرج خالد جلال.

7- شارك أيضًا في واحد من المشاهد التي لا تنسى في مسلسل "أفراح القبة"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشهد الدور خروج "فهيم" على الساهرين في الملهى ليعلمهم بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر، وهو أحد أهم الأدوار الجادة له.



8- رشحه الكاتب الكبير "وحيد حامد"، مؤلف "الجماعة 2"، لدور "سيد قطب"، واشترط عليه خضوعه لاختبارات معينة قبل أن يحصل على هذا الدور، وهو ما قام به بالفعل ونجح في تجسيد الشخصية كما كان متوقعًا لها.

9- يعتبر "فهيم" أن أصعب المشاهد التي قام بها في المسلسل هي مرحلة مرض "سيد قطب" والمشاهد الصامتة التي تتطلب أداء فقط دون الاعتماد على حوار، وهو ما دفعه إلى معايشة الشخصية بشكل شبه كامل، وهو ما ساعده فيه المخرج "شريف البنداري".