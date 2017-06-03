محافظ بورسعيد: انتهينا من الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إن المحافظة أنهت كافة الاستعدات اللازمة لامتحانات الثانوية العامة بمدارس المحافظة.

وأكد "الغضبان"، في تصريحات صحفية، على أنه أصدر تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالعمل علي توفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين أثناء أدائهم للامتحانات، مشيرا إلى أنه وجه رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال نظافة محيط اللجان وداخلها.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن هناك غرفة عمليات بالمحافظة تعمل علي مدار اليوم بالكامل لتلقي أي بلاغات أو شكاوي والتعامل معاها علي الفور، وكذلك غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم، وأن مديرية الكهرباء قامت بتجهيز فرق طوارئ على أعلي مستوى للتعامل مع اي حالات طارئة بالمدارس، وأن هناك خطة متكاملة من الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتأمين جميع اللجان بالمحافظة وفرض الهدوء.

من جانبه، أضح الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن 4792 طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الثانوية العامة تم توزيعهم على 14 لجنة موزعة على عدد من مدارس المحافظة، حيث يوجد 7 لجان بإدارة شمال التعليمية هم: لجنتين بنين، ولجنتين بنات، وأخيرة مشتركة بإجمالى 2334 طالب وطالبة بالمدارس الحكومية "عربى"، 180 "رسمى لغات"، 166 "خاص عربى"، بالاضافة إلي 3 لجان بإدارة شرق التعليمية واحدة للبنين، واثنتين مشتركتين بإجمالى 554 طالب وطالبة، 81 "رسمى لغات"، 132 "خاص عربى"، 51 "خاص لغات"، 14 "دولى".

وأضاف "باهي" أنه يوجد 3 لجان بإدارة بورفؤاد واحدة للبنات، واثنتين مشتركتين بإجمالى 672 طالب وطالبة 4 "رسمى لغات"، 159 "خاص عربى"، ولجنة واحدة مشتركة بإدارة جنوب 334 "حكومى عربى"، 49 "خاص عربى"، 7 "خاص لغات".

وأشار مدير التعليم إلى أنه يوجد 3949 طالب سيؤدي الامتحانات بالنظام الحكومى العربى، 265 "رسمى لغات"، 506 "خاص عربى"، 58 "خاص لغات"، و 14 "دولى"، و187 طالب وطالبة بنظام المنازل.