هازارد: تشيلسي بحاجة إلى صفقات جديدة للتتويج بدوري الأبطال

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أكد البلجيكي إدين هازارد، صانع ألعاب فريق تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه بحاجة لبعض العناصر لضمان الاستمرار في المنافسات الموسم المقبل، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج تشيلسي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، قبل نهايتها بثلاث جولات، بعد التغلب على وست بروميتش بهدف نظيف، إلا أنّه فشل في الفوز بكأس الاتحاد، بعد الخسارة من أرسنال بهدفين لهدف.

وتحدث اللاعب في حوار مع الموقع الرسمي للنادي اليوم السبت، قائلًا: "بطولة دوري أبطال أوروبا صعبة للغاية وبها العديد من الأندية القوية القادرة على الوصول لنصف النهائي والنهائي، ولذلك لن نتمكن من المنافسة عليها الموسم المقبل دون تدعيمات".

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وأضاف هازارد: "لا نعلم إن كنا سنسير بالطريقة ذاتها الموسم المقبل أم لا، ولكن الأكيد هو أننا نحتاج للتعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين، لأجل المنافسة بقوة على اللقب القاري الموسم المقبل، ولو وقف الحظ بجوارنا سنتمكن من الفوز باللقب الثاني في تاريخ تشيلسي".

وتابع الدولي البلجيكي: "مع الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للبلوز، لعبت في أكثر من مركز، وكنت أقدم الدعم للفريق في حال خسارة الكرة".

واختتم: "كونتي كان يطلب منا البحث عن دييجو كوستا طوال الوقت، ولذلك حينما كنت أضغط على المدافعين، في وجود ويليان وبيدرو، يجد دفاع الخصم نفسه في مواجهة أكثر من لاعب".