بنزيمة يتطلع لرقم قياسي جديد بفوز الريال

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يتطلع الفرنسى كريم بنزيمة، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، إلى تحقيق رقم قياسي شخصي جديد له، في المباراة التي ستجمع فريقه اليوم السبت، أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي.

ويلتقى ريال مدريد مع يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، في نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي تستضيفه مدينة كارديف الويلزية.

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وحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن فوز الفريق الملكي اليوم سيجعل بنزيمة يساوي الرقم القياسي لمواطنه الفرنسي ريموند كوبا، أسطورة الميرنجي السابق، بثلاثة ألقاب «تشامبيونزليج».

وكان كوبا قد فاز بلقب دوري الأبطال مع الريال أعوام 1957، 1958 و1959، فيما فاز بنزيمة به أعوام 2014 و2016.