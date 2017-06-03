أخبار عاجلة

الإسماعيلية تنهي استعداداتها لماراثون الثانوية العامة -
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن -
إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن -
رمضانك Sport - لقاء مع الناقد الرياضي عادل كريم وتعليقه على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا -
مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن صدم شاحنة للمشاة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة -
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بنزيمة يتطلع لرقم قياسي جديد بفوز الريال

Google+ Print
بنزيمة يتطلع لرقم قياسي جديد بفوز الريال بنزيمة يتطلع لرقم قياسي جديد بفوز الريال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتطلع الفرنسى كريم بنزيمة، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، إلى تحقيق رقم قياسي شخصي جديد له، في المباراة التي ستجمع فريقه اليوم السبت، أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي.

ويلتقى ريال مدريد مع يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، في نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي تستضيفه مدينة كارديف الويلزية.

شاهد أيضا

وحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن فوز الفريق الملكي اليوم سيجعل بنزيمة يساوي الرقم القياسي لمواطنه الفرنسي ريموند كوبا، أسطورة الميرنجي السابق، بثلاثة ألقاب «تشامبيونزليج».

وكان كوبا قد فاز بلقب دوري الأبطال مع الريال أعوام 1957، 1958 و1959، فيما فاز بنزيمة به أعوام 2014 و2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن

مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن

إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن

إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن

«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف»

«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف»

رونالدو: الكبير يفوز في النهاية

رونالدو: الكبير يفوز في النهاية