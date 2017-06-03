مورينيو يقرر رحيل «إبراهيموفيتش»

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أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، عن إقتراب رحيل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عن صفوف نادي مانشستر يونايتد.

وأكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن مصدر قريب من البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، قررعدم تجديد عقد المهاجم السويدي صاحب الـ35 عاماً.

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وأوضح المصدر بأن تعرض إبراهيموفيتش لإصابة قطع في الرباط الصليبي أمام إندرلخت البلجيكي، بربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، هي السبب في إتخاذ مورينيو هذا القرار.

وأنضم المهاجم السويدي إلى مانشستر يونايتد، في الموسم الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد لمدة عام مع إمكانية التمديد لعام أخر.