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كونتي يسعى لتدعيم «البلوز» بظهير يوفنتوس

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كونتي يسعى لتدعيم «البلوز» بظهير يوفنتوس كونتي يسعى لتدعيم «البلوز» بظهير يوفنتوس

التحرير

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كشفت عدة تقارير صحفية إنجليزية، عن أن فريق تشيلسي يستعد لتقديم عرض، لضم البرازيلي داني ألفيش، ظهير أيسر يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، يرغب في تعزيز خطوطه الخلفية الموسم القادم، لمحاولة المحافظة على لقب «البريميرليج»، وأن ألفيش سيكون الخيار المناسب للغاية، حسبما ذكرت الصحيفة.

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وكان البرازيلي صاحب الـ34 عامًا، قد انضم إلى نادي السيدة العجوز الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، قادما من برشلونة الإسباني.

ومن المقرر أن يخوض داني ألفيس، اليوم السبت، مع البيانكونيري نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد الإسباني، على ملعب «ميلنيوم» في العاصمة الويلزية كارديف.

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التحرير

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