مبادرة شعبية لتسليم الأسلحة غير المرخصة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أطلق أحد رموز قبيلة الأشراف بقنا؛ أول مبادرة لتسليم الأسلحة غير المرخصة للأجهزة الأمنية، تحت شعار " لا لحمل الأسلحة غير المرخصة بالصعيد.

وقال المهندس الكيميائي محمد حسن العجل، أحد رموز قبيلة الأشراف بقنا وصاحب فكرة المبادرة، :"إن تسليم الأسلحة هي مبادرة وطنية من الطراز الأول تأتي في ظل مسئولية المواطن القنائي في مساندة الدولة في حربها ضد الإرهاب والتطرف"؛ مشيرا إلى أن المحافظة لم تشهد أحداث عنف بثورة 25 من يناير كما حدث بأخريات لأن قبائل قنا العرب والأشراف والهوارة قرروا الخروج لحماية المؤسسات العامة والخاصة انطلاقا من الحرص القبلي في الحفاظ علي الأمن العام والاجتماعي بالمحافظة .

وعن تفاصيل المبادرة ذكر حسن لـ"مصراوي"، "تجئ إطار تقنينها مع الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا والتي رحبت بها ترحيبا كبيرًا ولاقت استحسانا كبيرا من كافة القيادات بمدرية أمن قنا؛ وكان لدينا شروط ثابتة ألا وهي عدم تعرض من يقومون بتسليم أسلحتهم للمحاكمة؛ تفعيل الخدمات الأمنية بالقري التي تسلم أسلحتها لأن حمل السلاح بها كان بذريعة الحماية والحفاظ علي الأمن؛ وخروج أكبر حملات للقوافل الدعوية تحث علي تسليم الأسلحة غير المرخصة وتصدر فتوي رسمية أن حمل السلاح حرام شرعا وينبغي تسليمه للأولي الأمر".

وأكد حسن أن عائلات عدة بقبيلة الأشراف بقنا رحبت بالمبادرة وأبدت استعدادها بالمشاركة فيها لأن علي حد تعبيره تلك العائلات ضاقت صدورها من خطورة حمل الأسلحة و كثرة النزاعات المسلحة بين الشباب والتي تعطل الحياة العامة بمحافظة قنا .

وناشد حسن وسائل الإعلام والصحافة بضرورة الحث علي المشاركة المجتمعية لجميع مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية لخلق حالة من الأمن والسلام الاجتماعي بمحافظات الصعيد وقنا عبر تسليم الأسلحة غير المرخصة .