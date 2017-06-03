الري تزيل 61439 تعديا على نهر النيل والمصارف

كتب- أحمد مسعد:

قامت قوات انفاذ القانون بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ 61439 إزالة، على نهر النيل، منها25421 علي منافع الري والصرف، (61439) إزالة على منافع الري والترع (24224) إزالة على المصارف الزراعية.

وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا مفصلا بشأن جهود الوزارة في مجال مواجهة التعديات على شبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار التقرير بأن الوزارة ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل قامت منذ بدء الحملة الموسعة في أول مارس2017 وحتى الآن بإزالة العديد من حالات التعدى على نهر النيل متنوعة بين مباني سكنية وأعمال ردم وغيرها شملت: (محافظة القاهرة 316 إزالة – محافظة الجيزة 748 محافظة القليوبية 655 – محافظة الغربية 1889 – محافظة المنوفية 350 – محافظة البحيرة 1010- محافظة كفر الشيخ 432 – محافظة الدقهلية 1450 – محافظة دمياط 1825 - محافظة بني سويف 368 – محافظة المنيا 1008 – محافظة أسيوط 296 – محافظة سوهاج 431 – محافظة قنا 227 – محافظة الأقصر 284 – محافظة أسوان 317 ) .

ومن جانبه قال المهندس صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن كافة الازالات يتم تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والأجهزة الأمنية بالمحافظات وتتم الأعمال في ظل التعاون المثمر مع شرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة.

وبلغ إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل في الخامس من يناير 2015 عدد (25421) حالة تعدى تم تنفيذها.

كما أشار التقرير بأن الوزارة ممثلة في قطاع الري وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات تقوم حالياً بتنفيذ حزمة من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات، والتي بدأت فعالياتها منذ أول مارس 2017، وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ عدد 15760 إزالة بالوجهين القبلي والبحري

وقال المهندس السيد على شلبي، رئيس قطاع الري، إن إجمالي الإزالات التي قام القطاع بتنفيذها على منافع الري وشبكة الترع منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 حتى تاريخه قد بلغت (61439) إزالة طبقاً لقانون 12 لسنة 1948، حيث تنوعت الإزالات ما بين مباني خرسانية ومباني بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه.

وأوضح الدكتور عصـــام خليفــــة رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة ومنذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل قامت بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 24224 إزالة موزعة على أقاليم الصرف الستة بمختلف أنحاء الجمهورية.