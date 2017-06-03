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جولة جديدة من محادثات أستانا حول الأزمة السورية في 12 و13 يونيو

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مصراوي Masrawy

جولة جديدة من محادثات أستانا حول الأزمة السورية في 12 و13 يونيو

01:52 م السبت 03 يونيو 2017

جولة جديدة من محادثات أستانا حول الأزمة السورية في 12 و13 يونيو

القاهرة - (مصراوي):

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفير السوري لدى موسكو قوله، السبت، إن الجولة المقبلة من محادثات السلام السورية ستجري في أستانا عاصمة كازاخستان في 12 و13 يونيو.

ونقلت الوكالة عن السفير رياض حداد قوله، إن سوريا تلقت دعوة للمشاركة في محادثات أستانا التي ستجري في 12 و13 من الشهر الجاري، بحسب موقع "العربية".

يذكر أن الجولة الأخيرة من المحادثات شملت توقيع اتفاق مناطق تخفيف التوتر.

ودعت الوثيقة إلى إنشاء مناطق تخفيف التوتر في محافظة إدلب وإلى الشمال من حمص وفي الغوطة الشرقية وفي جنوب سوريا، بهدف وضع حد فوري للأعمال القتالية وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للأزمة في سوريا.

يذكر أن أستانا شهدت في يناير الماضي أول اجتماع لبحث الإجراءات اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، برعاية تركية روسية وبمشاركة إيران والولايات المتحدة وحكومة دمشق والمعارضة.

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