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وزير خارجية البحرين يستعيد حسابه الرسمي على "تويتر" بعد سرقته

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وزير خارجية البحرين يستعيد حسابه الرسمي على "تويتر" بعد سرقته وزير خارجية البحرين يستعيد حسابه الرسمي على "تويتر" بعد سرقته

مصراوي Masrawy

وزير خارجية البحرين يستعيد حسابه الرسمي على "تويتر" بعد سرقته

01:50 م السبت 03 يونيو 2017

القاهرة - (مصراوي):
تمكن وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم السبت، من استعادة حسابه الرسمي "تويتر" بعد ساعات من اختراقه.
وكتب الوزير بعد استعادة حسابه تدوينة قال فيها "الحمد لله تم استرجاع الحساب.. شكرا لجهودكم أصدقائي الأعزاء في إبلاغ تويتر.. جزاكم الله خيرا".
وكان قراصنة، قد اخترقوا الحساب الرسمي لوزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على موقع التغريدات "تويتر".
ونشر القراصنة تغريدات مسيئة لكل من والبحرين، ومقاطع تدعو لإثارة الفتنة، وأخرى تضمنت مواجهات مع قوات الأمن البحريني، إضافة إلى إعادة نشر تغريدات من حسابات أخرى حملت الطابع الطائفي، بحسب موقع "العربية".
من جانبها أوضحت وزارة خارجية البحرين في بيان رسمي أنه تم اختراق حساب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية على "تويتر" من قبل جهة إرهابية، قامت بنسب تغريدات ليس لها أي أساس من الصحة إلى وزيرالخارجية.
وأكدت الوزارة أنها "تعمل حالياً على استعادة حساب وزير الخارجية على تويتر من سيطرة هذه المجموعة المخربة البائسة التي تخشى الحقيقة التي يتكلم بها وزير الخارجية عن تخريبهم وفضح إرهابهم المرفوض في كل محفل وبكل مناسبة".
وأضافت الوزارة أنها "تتابع مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة من قام بهذا العمل الدنيء".

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مصراوي Masrawy

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