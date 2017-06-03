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ضبط سائق ابتز مهندسًا في مدينة نصر لعلمه بثرائه

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مصراوي Masrawy

ضبط سائق ابتز مهندسًا في مدينة نصر لعلمه بثرائه

01:47 م السبت 03 يونيو 2017

ضبط سائق ابتز مهندسًا في مدينة نصر لعلمه بثرائه

المتهم

كتب فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، سائق لقيامه بالاتصال بمهندس وطلب منه150 ألف جنيه مقابل عدم إيذائه وأفراد أسرته.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من "أحمد.م"، 41 سنة، مهندس، يفيد بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من شخص مجهول "من رقم تليفون محدد" يطالبه بدفع مبلغ مالي 150 ألف جنيه مقابل عدم التعرض له وإيذائه هو وأفراد أسرته، وقام المتصل بإرسال صور خاصة به وابنته بالمنطقة سكنهم.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وبمجاراة المتهم أمكن استدراجه بمعرفة المُبلغ بدعوى تسليمه المبلغ المشار إليه، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وتبين أنه يدعى "أمين.ح"، 41 سنة، سائق سابق طرف المبلغ" .

وفالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأنه نظرًا لسابقة عمله كسائق لدى المجني عليه وعلمه بثرائه اختمرت في ذهنه فكرة تهديده بالإيذاء وابتزازه والاستيلاء منه على مبلغ 150 ألف جنيه .

تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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